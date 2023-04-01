Hataylı depremzede: Ölüme terk edildik, yanımıza kimse gelmedi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu; CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile birlikte Sinop’un Gerze ve Erfelek ilçelerinde vatandaşlarla buluştu. İmamoğlu ve Altay daha sonra, Sinop’taki Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı öğrenci yurdunda barınan depremzedeleri ziyaret etti.

"BİZİM YANIMIZA HİÇ KİMSE GELMEDİ"

Sinop’a, deprem bölgesi Hatay Antakya’dan geldiğini belirten bir depremzede, İmamoğlu ve Altay’a şunları söyledi:

“Türkiye’nin en güneyinden en kuzeyine geldik. Tarihimizi yeniden yazacağız. Özellikle kadınlar için söylüyorum. Kurtuluş savaşını yeniden başlatacağız. O kadar kırgın ve kızgınım ki. O kadar üzgünüm ki. Biz 4 gün boyunca ölüme terk edildik. Bizim yanımıza hiç kimse gelmedi.”

Ekrem İmamoğlu ise, "Çok geçmiş olsun, bütün ekiplerimizle oradayız. Elimizden geleni yapıyoruz. Milletçe bunları aşacağız" dedi.