Bir Derdim Var final mi yapıyor? Bir Derdim Var ne zaman final yapacak?

Başrollerinde Birce Akalay ve Mert Fırat’ın yer aldığı Bir Derdim Var dizisinin reytinglerde beklenen başarıyı yakalayamaması final söylentilerini de beraberinde getirdi. Kanal D ekranlarında yayınlanan Bir Derdim Var’ın 6. Bölümde final yapacağı konuşuluyor. Peki, Bir Derdim Var final mi yapıyor? Bir Derdim Var ne zaman final yapacak?

KAYNAK: Haber Merkezi
Bir Derdim Var final mi yapıyor? Bir Derdim Var ne zaman final yapacak?

Kanal D’nin yeni dizisi Bir Derdim Var’ın izleyiciyle kısa bir süre önce buluşmuşken final yapacağı konuşulmaya başladı. Birce Akalay ve Mert Fırat’ın başrollerini paylaştığı Bir Derdim Var dizisinin akıbeti merak konusu oldu. Peki, Bir Derdim Var final mi yapıyor? Bir Derdim Var ne zaman final yapacak?

BİR DERDİM VAR FİNAL Mİ YAPIYOR?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kanal D'nin büyük umutlarla yayına başlattığı Bir Derdim Var dizisi ekrana veda ediyor. AyNA Yapım imzalı dizisi reytinglerde beklentiyi karşılayamadı ve final kararı alındı. Burak Müjdeci'nin yönettiği İtalyan formattan uyarlanan dizi 6. Bölümde ekran ömrünü tamamlayacak.

BİR DERDİM VAR KONUSU NEDİR?

Bir Derdim Var, ergenlikteki gençlerin hassas dünyasını mercek altına alarak onların sert ve yakıcı sorunlarıyla yüzleştirmeyi hedefliyor.

Ergen ve çocuk psikiyatri servisinde şef doktor olan Nilüfer (Birce Akalay), ergenlerin kırılgan ruhlarındaki sorunları keskin bir zekayla çözmesiyle tanınır. Güçlü sezgileri ve derin hisleri sayesinde genç hastalarının her zaman çözülmesi imkansız gibi görünen durumlarını soruşturma yapan bir dedektif dikkatiyle çözer. Nilüfer'in aynı zamanda yıllardır herkesten sakladığı büyük bir sırrı vardır. Zor geçen ergenlik döneminde ona konulan Depersonalizasyon derealizasyon bozukluğu teşhisi. Ne pahasına olursa olsun bunu herkesten saklamak zorundadır. Aksi taktirde aşkla yaptığı mesleğini elinden alacak tek şey bu olacaktır.

Fakat bu hastalık aynı zamanda Nilüfer'in yeteneğidir de. İlaçlar ve kendi iradesiyle kontrol altında tutmaya çalıştığı halüsinasyonu olan kendisinin 15 yaşındaki ergen hali sayesinde birçok içinden çıkılması imkansız vakaları çözüme ulaştırıyordur. Bir nevi akıl, rehberidir Nilüfer'in...

BİR DERDİM VAR DİZİSİ NEREDEN UYARLANDI?

Bir Derdim Var; İtalyan yapımı Oltre La Soglia (On The Brink) adlı diziden uyarlandı. 2019 yılında yayımlanan dizi 12 bölümden oluştu. Çekimleri ise Roma'da gerçekleşti.

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