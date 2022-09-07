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Galatasaray genç oyuncuyu transfer etti

Yarım dönem Barcelona forması da giyen Yusuf Demir, Galatasaray'a transfer oldu.

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 19:41
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Bir dönem Barcelona forması da giyen genç oyuncu Yusuf Demir Galatasaray'da

Galatasaray genç oyuncuyu transfer etti
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Sarı-kırmızılılar, yönetimin yaklaşık bir aydır uğraş verdiği Yusuf Demir transferinde mutlu sona ulaştı.

Galatasaray , Avusturya ekibi Rapid Wien'de forma giyen 18 yaşındaki hücum oyuncusunu 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.

Büyük kulüplerin gözdesi olan Yusuf Demir'in transferinde dünyanın birçok büyük kulübüyle yarışan sarı-kırmızılılar, 10 milyon Euro isteyen Avusturya ekibiyle yaptığı sıkı pazarlık sonucunda ücreti 6 milyon Euro'ya kadar indirdi ve Rapid Wien ile el sıkıştı.

 

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