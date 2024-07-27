Bir dönem çok sık görülen hastalık yeniden patladı. Özellikle bebekleri etkiliyor

Uzun yıllar önce özellikle bebeklerde ve çocuklarda sıklıkla görülen boğmaca Türkiye’de ve Avrupa’da yeniden patladı. Avrupa'da 2023'te 25 bin olan boğmaca vaka sayısının, bu yılın sadece ilk 3 ayında 32 bine çıktığı öğrenildi. Türkiye’de de vaka sayılarında büyük artış olduğu belirtiliyor.

Kızamıktan sonra boğmaca vakalarında da büyük bir artış yaşandığına dikkat çeken Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Avrupa'da 2023'te 25 bin olan boğmaca vaka sayısının, bu yılın sadece ilk 3 ayında 32 bine yükseldiğini vurguladı.

Boğmaca, temmuz ayının başında açıklanan rakamlara göre İngiltere'de 8 bebek, Fransa'da ise 3'ü yetişkin, 14'ü 5 yaş altı çocuk olmak üzere, 17 kişinin ölümüne yol açtı.

ÖLÜMLER OLDUĞUNU DUYUYORUZ"

Boğmacayla ilgili en büyük sıkıntının özellikle 1 yaş altı bebeklerde ölümcül olması olduğunu belirten Prof. Dr. Yavuz, "Boğmacaya bağlı küçük çocuklarda ölümler bildirildi. İngiltere'de Fransa'da 10'un üzerinde bebek ölümü oldu. Türkiye'de de meslektaşlarımızdan duyduğumuz, boğmaca ile ilişkili ciddi hastane ve yoğun bakım yatışlarının olduğu yönünde. Ölümlerin de olduğunu duyduk açıkçası. Ama bununla ilgili net bir veri elimizde yok maalesef. Aynı Avrupa'da olduğu gibi aylık olarak verilerin dağılımını görmek, en büyük temennimiz. Çünkü bu tarz bulaşıcı hastalıkların sürveyans dediğimiz takibini yaparak sıklığını bilirsek, alacağınız önlemleri de çok daha iyi bir şekilde uygulayabiliriz" diye konuştu.

ÖZELLİKLE BEBEKLERİ ETKİLİYOR

Yavuz, özellikle 0-6 ay bebeklerde ölüm riski yüksek olan hastalıktan bebekleri koruyabilmek için, gebeliğin son 3 ayında olan anne adaylarına ve bebekle evde yaşayan 14 yaş üstü kardeşlerle bebeğe bakım veren erişkinlere, bir doz hatırlatma aşısı yapılması gerektiğini kaydetti.

Çocukluk çağı aşı takviminde uygulanan boğmaca aşılarıyla elde edilen bağışıklığın 14 yaşına geldiğinde kaybolduğunu belirten Prof. Dr. Yavuz, bu nedenle hem gebelerin eğitimi hem de kadın doğum hekimlerinin bilgilendirilmesinin çok önemli olduğunu vurguladı.