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Ferdi Tayfur'un son halini görenler gözlerine inanamıyor

Ünlü sanatçı uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Geçirdiği yüz felcinden sonra Marmaris'e yerleşen Ferdi Tayfur'un kızı, oğlu ve babasını çektiği fotoğrafı paylaştı.

Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar - 16:11
Son Güncelleme: 4 Eylül 2022 Pazar - 16:28
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Bir döneme damga vuran ünlü arabeskçinin son halini görenler gözlerine inanamıyor

Ferdi Tayfur'un son halini görenler gözlerine inanamıyor
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Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur müzik ve sinema sektöründe bir döneme damga vuran sanatçılardan biriydi. 76 yaşındaki usta sanatçı 2011 yılında geçirdiği yüz felci sonrasında içine kapanarak gözlerden uzak bir yaşam sürmeye başlamıştı.

Uzun zamandır kimsenin görmediği Tayfur'un fotoğrafını kızı Tuğçe Tayfur sosyal medya hesabında paylaştı. Dede, torun kameraya poz verdiler.

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