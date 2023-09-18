Bir düğün iki çift. İki kardeş aynı gün dünya evine girdi

Bursa’da yaşayan Kübra (28) ve Tuğba Karayaka (27) kardeşler, 10 gün arayla evlilik kararı aldı. Anneleri Firdevs Karayaka'nın (48), "Düğününüzü aynı gün ve birlikte yapalım, unutulmaz bir anı olur" teklifini kabul eden kardeşler, aynı törenle dünyaevine girdi.

KAYNAK: DHA
Bir düğün iki çift. İki kardeş aynı gün dünya evine girdi

Sosyal medyada 2 yıl önce tanışan Kübra Karayaka ile Oğuz Zaman (27) evlilik kararı aldı. Çift söz ve nişan törenlerinin ardından düğün tarihlerini de belirledi. Kübra Karayaka'nın kardeşi Tuğba Karayaka da 2 yıl önce çalıştığı marketin yakınındaki kuaförde çalışan Muhammet Diner (25) ile evlilik kararı aldı. Anne Firdevs Karayaka, 10 gün arayla düğün kararı veren kızlarına, "Düğününüzü aynı gün ve birlikte yapalım. Hem unutulmaz bir anı olur hem de daha çok eğlenirsiniz" teklifi yaptı. Teklifi, eşlerinin de onayıyla kabul eden kız kardeşler, çifte düğün töreniyle dünyaevine girdi.

10-gun-arayla-evlenme-karari-alan-kiz-kardesler-ayni-dugunle-dunyaevine-girdi-yenicag.jpg

'ANNEMİZİN KARARIYDI'

Kübra Karayaka, düğünle ilgili, "Biz Instagram üzerinden tanıştık. Annemin kararıydı, 'Daha eğlenceli olur' dedi. 2 yıldır konuşuyoruz, 2 yılın sonunda da evleniyoruz, mutluyuz" derken, kardeşi Tuğba Karayaka ise ilk başta annesinin teklifine çok sıcak bakmadığını belirterek, "Eşim, Düzce'den Bursa’ya çalışmaya gelmişti. Benim çalıştığım marketle onun iş yeri yakın olduğu için sürekli alışverişe geliyordu. Bir gün yanlış ürün vermiştim ona, sonrasında iptal için gelmişti. Ben de çok yoğun olduğumu iptal işlemini yapamayacağımı söylemiştim. Ardından gitmişti kendisi. Ben de Instagram'dan ekledim. Buradaki kuaför olduğu için bulmuştum. 'Kusura bakmayın' yazmıştım. O şekilde konu açıldı. Düğün fikrini annem söyledi. Aslında ben biraz istemedim. 'Ayrı ayrı olsun' dedim. Sonra ablamla anlaştık, güzel olur, dolu dolu olur dedik" ifadelerini kullandı.

10-gun-arayla-evlenme-karari-alan-kiz-kardesler-ayni-dugunle-dunyaevine-girdi-yenicag1.jpg

'BAŞTA ŞAŞIRDIK, SONRA HOŞUMUZA GİTTİ'

Damat Oğuz Zaman, karar aldıkları için mutlu olduğunu belirterek, "İlk başta şaşırdım. Eşim Kübra istediği için, biz de sorun yapmadık" derken, damat Muhammet Diner de "Bu fikri annem sundu ortaya, bizim de hoşumuza gitti. Bu şekilde karar aldık" diye konuştu.

10-gun-arayla-evlenme-karari-alan-kiz-kardesler-ayni-dugunle-dunyaevine-girdi-yenicag3.jpg

Firdevs Karayaka ise kızlarını aynı gün evlendirmenin gururunu yaşadığını söyleyerek, "İkisi aynı anda evlenirse daha iyi olur diye düşündüm. Ayrı ayrı olmasın dedim. Böyle daha güzel oldu. Çok zor ama çok da gurur verici bir şey" ifadelerini kullandı.

10-gun-arayla-evlenme-karari-alan-kiz-kardesler-ayni-dugunle-dunyaevine-girdi-yenicag3-001.jpg

Gelinler ve damatlar, en özel günlerinde birlikte olmanın heyecanını yaşarken, salonun işletmecileri Necati Demir ile Murat Köse ise "Yıllardır düğün salonu işletmecisiyiz. Hayatımızda ilk defa böyle çifte düğüne denk geldik, çok şaşırdık. Cesaret meselesi, arkadaşlarımızı kutluyoruz" dedi.

10-gun-arayla-evlenme-karari-alan-kiz-kardesler-ayni-dugunle-dunyaevine-girdi-yenicag4.jpg

10-gun-arayla-evlenme-karari-alan-kiz-kardesler-ayni-dugunle-dunyaevine-girdi-yenicag5.jpg

10-gun-arayla-evlenme-karari-alan-kiz-kardesler-ayni-dugunle-dunyaevine-girdi-yenicag6.jpg

10-gun-arayla-evlenme-karari-alan-kiz-kardesler-ayni-dugunle-dunyaevine-girdi-yenicag7.jpg

10-gun-arayla-evlenme-karari-alan-kiz-kardesler-ayni-dugunle-dunyaevine-girdi-yenicag8.jpg

10-gun-arayla-evlenme-karari-alan-kiz-kardesler-ayni-dugunle-dunyaevine-girdi-yenicag111.jpg

İlgili Haberler
15 yaşındaki ikiz kardeşler arkadaşlarının annesiyle seviştiklerini itiraf etti
Rizeli iki kardeşten ev sorununa ilginç çözüm. Ev üstüne ev yaptılar
İkiz kardeşini 36 Yıl boyunca karnında taşıyan adamın sıra dışı hikayesini öğrenince şok olacaksınız
İkiz kardeşlerden milyonluk vurgun
Öne Çıkanlar
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Son Haberler
Fenerbahçe Arturs Zagars transferini resmen açıkladı. Dünya Kupası'na damgasını vurmuştu Spor
Fenerbahçe Arturs Zagars transferini resmen açıkladı. Dünya Kupası'na damgasını vurmuştu
Romatizma hastalar için 9 mucize öneri. Profesör açıkladı. Dayanılmaz ağrılarınız bitecek Sağlık
Romatizma hastalar için 9 mucize öneri. Profesör açıkladı. Dayanılmaz ağrılarınız bitecek
Eğirdir Gölü kıyısında el bombaları bulundu Güncel
Eğirdir Gölü kıyısında el bombaları bulundu
Binalar yerle bir olduğu Hatay'dan ilginç görüntü Güncel
Binalar yerle bir olduğu Hatay'dan ilginç görüntü
Tarikatçı baba başını açmak isteyen kızına hayatı zindan etti: İçinize cin kaçmış Güncel
Tarikatçı baba başını açmak isteyen kızına hayatı zindan etti: İçinize cin kaçmış
Ev değil cephanelik çıktı, poşet poşet silah ele geçirildi Güncel
Ev değil cephanelik çıktı, poşet poşet silah ele geçirildi
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti. Türkiye onu 'Yalan Rüzgarı' disisiyle tanıyıp sevmişti Magazin
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti. Türkiye onu 'Yalan Rüzgarı' disisiyle tanıyıp sevmişti