İkiz kardeşini 36 Yıl boyunca karnında taşıyan adamın sıra dışı hikayesini öğrenince şok olacaksınız

Bhagat’ın yaşadığı anormalliğin sebebi, son derece nadir görülen fetus in fetu (fetüs içinde fetüs) isimli sendromdu
Sendrom kabaca; ikiz gebeliklerde, bir bebeğin diğer bebeğin içerisinde gelişmesi olarak tanımlanıyor. Bu sendromda içeride gelişen bebek, tıpkı bir parazit gibi, kardeşinin bedenini konak olarak kullanıyor. Uzmanlar, sendromun ev sahibi kardeş için son derece tehlikeli olduğunu ve belirtilerinin çoğu zaman, erken yaşlarda ortaya çıktığını ifade ediyor.
Bu bakımdan karnında yaşayan ikiz kardeşini 36 yıl boyunca görmezden gelmeyi başaran Sanju Bhagat, çok çok daha nadir bir vaka haline geliyor! Son olarak 36 yıl boyunca birlikte yaşadığı ikiz kardeşiyle birlikte yaşayan adamın, tıp tarihine geçen ayrılıktan sonra yaşamına kaldığı yerden devam ettiğini de hatırlatalım…