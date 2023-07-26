İkiz kardeşini 36 Yıl boyunca karnında taşıyan adamın sıra dışı hikayesini öğrenince şok olacaksınız

İkiz kardeşini tam 36 yıl boyunca karnında taşıyan Sanju Bhagat isimli adam, tıp tarihindeki en sıra dışı hastalardan biri. Bu inanılmaz hikayenin arkasında yatan gerçeği öğrenince çok şaşıracaksınız...

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İkiz kardeşini 36 Yıl boyunca karnında taşıyan adamın sıra dışı hikayesini öğrenince şok olacaksınız 1
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İkiz kardeşini 36 Yıl boyunca karnında taşıyan adamın sıra dışı hikayesini öğrenince şok olacaksınız 2

Sıra dışı hastalıklar, mucizevi kurtuluşlar ya da doktorları hayrete düşüren hastalar… Tıp tarihi son derece ilginç, hatta inanılmaz vakalarla dolu! Ancak Sanju Bhagat isimli adam kadar ilginç bir vakaya rastlamak neredeyse imkânsız! 1960’lı yıllarda, yoksul bir Hint ailesinde dünyaya gelen Sanju Bhagat, ömrünün ilk yıllarında, tıp tarihinin en ilginç vakalarından biri olarak anılmasına neden olacak duruma dair hiçbir belirti göstermiyordu.

Ancak 20’li yaşlarına geldiğinde bu talihsiz adamın karnı, görenleri hayrete düşürecek denli büyümüştü. Elbette bu anormal durumun sebebi, son derece yoksul bir insan olan Bhagat’ın aldığı fazla kilolar veya bir mide tümörü değildi. Bhagat’ın karnını şişiren şey, tam 36 yıldır orada yaşayan ikiz kardeşinden başkası değildi!

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İkiz kardeşini 36 Yıl boyunca karnında taşıyan adamın sıra dışı hikayesini öğrenince şok olacaksınız 3

Sanju Bhagat, 1963 yılında Hindistan’ın Nagpur şehrinde dünyaya geldi

Şehirde yaşayan pek çok insan gibi Bhagat da, yaşamına son derece yoksul bir ailenin ferdi olarak başlamıştı. Bu sebeple küçük yaşlardan itibaren ev ekonomisine katkı sağlamak, ailesini geçindirmek için oldukça ağır işlerde çalışmak zorunda kaldı.

Zor şartlar altında sürdürdüğü bu yaşam mücadelesi, Bhagat’ın karakterini şekillendiren önemli unsurlardan biri haline gelecekti. Bhagat, ömrü boyunca durmak bilmeksizin çalışan ve hemen hiçbir şeyden şikâyet etmeyen bir insan olarak büyüdü. Ömrünün ilk yıllarında herhangi hastalık veya bir anormallik belirtisi göstermedi. Ancak 20’li yaşlarının sonuna geldiğinde bu genç ve çalışkan adamın yaşamı bütünüyle değişti.

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İkiz kardeşini 36 Yıl boyunca karnında taşıyan adamın sıra dışı hikayesini öğrenince şok olacaksınız 4

Sanju Bhagat’ın karnı şaşırtıcı şekilde büyümeye başladı

Bu olağan dışı büyümenin sebebi, aldığı kilolar değildi. Bhagat, neredeyse gece gündüz üstelik çok ağır ve yorucu işlerde çalıştığı halde kendisini ve ailesini zar zor geçindirebiliyordu. Bhagat’ın vücudunda ortaya çıkan anormalliğin sebebi, uzun bir süre anlaşılamayacaktı.

Çünkü Bhagat, eğer hastaneye giderse işini kaybedeceğine inanıyor, öte yandan tedavi olmak için gerekli ücreti karşılayamayacağını düşünüyordu. Bu sebeple genç adam, hastaneye gitme konusunda aceleci davranmadı.

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İkiz kardeşini 36 Yıl boyunca karnında taşıyan adamın sıra dışı hikayesini öğrenince şok olacaksınız 5

Sebebi bilinmeyen bu anormallik, yoksul çiftçinin yaşadığı bölgede hamile adam olarak anılmasına sebep oldu. Hindistan’ın hamile adamı, uzun yıllar boyunca çevresindeki insanların alaycı bakışlarına ve iğneleyici sözlerine katlanmak zorunda kaldı.

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İkiz kardeşini 36 Yıl boyunca karnında taşıyan adamın sıra dışı hikayesini öğrenince şok olacaksınız 6

Muhtemelen inanılmaz düzeyde büyüyen karnı, nefes almasını engellemese ve yaşamı için ciddi bir tehlike oluşturmasa, ömrünün sonuna kadar da alaycı bakışlara, iğneleyici sözlere katlanacaktı.

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İkiz kardeşini 36 Yıl boyunca karnında taşıyan adamın sıra dışı hikayesini öğrenince şok olacaksınız 7

Anormal bir şekilde büyüyen karnı sebebiyle nefes alamaz hale gelen Sanju Bhagat, 1999 yılında Mumbai şehrindeki bir hastaneye kaldırıldı

Hastanedeki doktorlar, Bhagat’ın patlayacakmış gibi duran devasa göbeğini ilk gördüklerinde, teşhis koymakta zorlanmadılar: Bhagat’ın midesinde ölümcül ve devasa bir tümör vardı ve derhal müdahale edilmeliydi. Ameliyat Ajay Mehta isimli doktor önderliğinde başladı. Fakat ameliyat sona erdiğinde doktorların karşılaştığı şey tehlikeli bir tümör değil, bir insandı!

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İkiz kardeşini 36 Yıl boyunca karnında taşıyan adamın sıra dışı hikayesini öğrenince şok olacaksınız 8

Tıp tarihindeki en ilginç vakalardan birinin başrolünde yer alan Sanju Bhagat, tam 36 yıl boyunca karnının içerisinde gelişimini sürdüren ikiz kardeşiyle birlikte yaşamıştı!

Bhagat’ı ameliyat eden Ajay Mehta, ameliyat sonunda tümör parçaları yerine insan uzuvlarıyla karşılaştığı an hakkında, “Dehşete kapılmıştık. Kafamız karışmıştı ve hayrete düşmüştük… İçeride bir insanla karşılaşmak beni hem şaşırttı hem de dehşete düşürdü. Benim için şok ediciydi” ifadelerini kullanacaktı…

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İkiz kardeşini 36 Yıl boyunca karnında taşıyan adamın sıra dışı hikayesini öğrenince şok olacaksınız 9

Doktorlar ilk etapta bu sıra dışı vakanın kaybolan ikiz sendromu olduğunu düşündü

Ancak bu sendromda ikizlerden biri hamilelik sırasında yaşamını kaybediyordu. Oysa Bhagat’ın ikiz kardeşi, gelişimini tamamlamış değildi ancak biyolojik olarak canlıydı!

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İkiz kardeşini 36 Yıl boyunca karnında taşıyan adamın sıra dışı hikayesini öğrenince şok olacaksınız 10

Bhagat’ın yaşadığı anormalliğin sebebi, son derece nadir görülen fetus in fetu (fetüs içinde fetüs) isimli sendromdu

Sendrom kabaca; ikiz gebeliklerde, bir bebeğin diğer bebeğin içerisinde gelişmesi olarak tanımlanıyor. Bu sendromda içeride gelişen bebek, tıpkı bir parazit gibi, kardeşinin bedenini konak olarak kullanıyor. Uzmanlar, sendromun ev sahibi kardeş için son derece tehlikeli olduğunu ve belirtilerinin çoğu zaman, erken yaşlarda ortaya çıktığını ifade ediyor.

Bu bakımdan karnında yaşayan ikiz kardeşini 36 yıl boyunca görmezden gelmeyi başaran Sanju Bhagat, çok çok daha nadir bir vaka haline geliyor! Son olarak 36 yıl boyunca birlikte yaşadığı ikiz kardeşiyle birlikte yaşayan adamın, tıp tarihine geçen ayrılıktan sonra yaşamına kaldığı yerden devam ettiğini de hatırlatalım…

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