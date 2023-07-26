İkiz kardeşini 36 Yıl boyunca karnında taşıyan adamın sıra dışı hikayesini öğrenince şok olacaksınız

Sıra dışı hastalıklar, mucizevi kurtuluşlar ya da doktorları hayrete düşüren hastalar… Tıp tarihi son derece ilginç, hatta inanılmaz vakalarla dolu! Ancak Sanju Bhagat isimli adam kadar ilginç bir vakaya rastlamak neredeyse imkânsız! 1960’lı yıllarda, yoksul bir Hint ailesinde dünyaya gelen Sanju Bhagat, ömrünün ilk yıllarında, tıp tarihinin en ilginç vakalarından biri olarak anılmasına neden olacak duruma dair hiçbir belirti göstermiyordu.

Ancak 20’li yaşlarına geldiğinde bu talihsiz adamın karnı, görenleri hayrete düşürecek denli büyümüştü. Elbette bu anormal durumun sebebi, son derece yoksul bir insan olan Bhagat’ın aldığı fazla kilolar veya bir mide tümörü değildi. Bhagat’ın karnını şişiren şey, tam 36 yıldır orada yaşayan ikiz kardeşinden başkası değildi!