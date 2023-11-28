Bir garip kavga. Önce bıçakladılar sonra hastaneye bırakıp kaçtılar

Çorum'da ezberleri bozan bir kavga yaşandı. 5 kişi husumetli oldukları bir kişiyi sokak ortasında önce bacaklarından bıçaklayıp ardından otomobil ile hastane önüne bırakıp kaçtılar.

KAYNAK: İHA
Bir garip kavga. Önce bıçakladılar sonra hastaneye bırakıp kaçtılar

Olay Ulukavak Mahallesi Sakarya 13. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa gelen kimliği belirsiz 5 kişi, husumetli oldukları C.Ş.’yi bacaklarından bıçakladı.

Daha sonra otomobile bindirilen C.Ş. kendisini bıçaklayan şahıslar tarafından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

İhbar üzerine olay yerine ve Hastane civarına çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı C.Ş. tedavi altına alınırken, bıçaklama olayını gerçekleştiren şahıslar polis ekipleri tarafından hastane önünde yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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