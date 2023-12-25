Bir gün arayla iki kez doğum yaptı. Milyonda bir ihtimal gerçek oldu

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Bir gün arayla iki kez doğum yaptı. Milyonda bir ihtimal gerçek oldu
ABD’de yaşan çift rahimli kadın bir gün arayla iki kez doğum yapması dikkat çekti.

ABD'de çift rahimli kadın, bir gün arayla iki kız çocuğu doğurdu. Bu durum, kadınların yüzde 0.03'ünde görülen ve ikiz bebek doğurma olasılığı milyonda bir olan çift rahimlilik nedeniyle gerçekleşti.

32 yaşındaki Kelsey Hatcher, Alabama Üniversitesi Hastanesi'nde çarşamba günü ilk kızını, perşembe günü ise ikinci kızını dünyaya getirdi.

20 saati aşan zorlu doğum sürecinin ardından Hatcher ve kızları sağlık durumları iyi olduğu için hastaneden ayrıldı.

Hatcher, sosyal medya hesabından kendisine bakan sağlık personeline teşekkür etti ve yılbaşı tatilini kızlarıyla geçireceğini söyledi.

Alabama Üniversitesi'nden uzmanlar, çift rahimliliğin çok nadir bir durum olduğunu ve bu durumdaki kadınların ikiz bebek doğurma şansının milyonda bir olduğunu belirtti.

2019 yılında Bangladeş'te de çift rahimli bir kadın, bir ay arayla ikiz bebek doğurmuştu.

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