Guatra iyi geliyor. Basuru söküp atıyor. İşte mucize ot

Sağlıklı yaşamak için doğal besinlere yönelen insanlar, birçok bitkinin faydalarını keşfetmeye devam etmesi dikkat çekti. Bu bitkilerden birinin de kulak otu olduğu ortaya çıktı.

Kulak otu, nasır ve egzama gibi cilt sorunlarına iyi gelen bir bitki olarak biliyor.

Peki, kulak otu nedir, nasıl kullanılır, hangi hastalıklara iyi gelir?

İşte kulak otu hakkında merak edilenler…

KULAK OTU NEDİR?

Kulak otu, damkoruğugiller familyasına ait, tam ve etli yapraklı, odunsu veya otsu bir bitki olduğu bildirildi. Çiçekleri salkım şeklinde olup, genellikle kırmızı renkli olduğu ifade edildi.

Kulak otunun genellikle kayalık, kumlu ve nemli yerlerde bulunduğunun altı çizildi.

KULAK OTUNUN FAYDALARI

-İsmini kulak iltihaplarına çok iyi gelmesinden almasıyla dikkat çekti.

-Kulak otu, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde birçok sağlık sorununa çare olduğu bildirildi.

-Kulak otu, yeşil kısımları zeytinyağı ile karıştırılarak merhem haline getirilebildiği ifade edildi. Bu merhem, cilt iltihapları, egzama, nasır, basur, güneş yanığı, sivilce ve çıban gibi cilt problemlerine iyi gelmesi dikkat çekti.

-Kulak otu, ayrıca çayı demlenerek içilebileceğinin altı çizildi. Kulak otu çayı, grip, nezle, ateş, mide ekşimesi, ülser, guatr, damar sertliği, idrar yolu enfeksiyonu gibi hastalıklara karşı etkili olduğu vurgulandı.

-Kulak otu, aynı zamanda bağırsakları yumuşatır ve kabızlığı önlemesiyle dikkat çekti.

KULAK OTU NASIL KULLANILIR?

Kulak otu, salata, turşu, meze gibi yiyeceklerin içine de katılabileceğinin altı çizildi.

Kulak otu, lezzetli ve ekşi bir tada sahip olduğu bildirildi. Kulak otu, taze veya kurutulmuş olarak kullanılabileceğinin altı çizildi.

Kulak otu, sağlıklı ve doğal bir bitki olmasına rağmen, fazla tüketildiğinde bazı yan etkilere neden olabileceği vurgulandı. Kulak otu, içerdiği oksalik asit nedeniyle böbrek taşı oluşumuna sebep olabileceği bildirildi.

Ayrıca, kan sulandırıcı ilaç kullananlar, hamileler ve emzirenler kulak otu tüketmeden önce doktorlarına danışması gerektiği önerildi.