Bir ilde daha eğitime ara verildi

Soğuk ve yağışlı hava yurtta etkisini sürdürüken, bazı illerde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. İskenderun ve Zonguldak'tan sonra Erzurum'da da eğitime bir gün ara verildi.

Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeni ile 27 Kasım 2023 Pazartesi günü; Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerine bağlı ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında, eğitime bir (1) gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

Erzurum'da gece fırtına ile başlayan olumsuz hava şartları sabah saatlerinde şiddetli kar yağışına dönüştü. Etkili olan kar yağışı başta trafik olmak üzere yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.