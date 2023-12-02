Bir ilde daha ekmeğe zam

Van’da ekmeğe zam gelerek 6 TL’den satışa sunulan ekmeğin fiyatı 7 TL'ye yükseldi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Bir ilde daha ekmeğe zam

Halktv’de yer alan bilgilere göre asgari ücrete yapılacak artış beklenmeden bazı yerlerde zam üstüne zam gelmeye başladı. Van’da ekmeğe zam geldi.

Van’da 6 TL’den satılan 210 gram somun ekmeğin fiyatı 7 TL, 7,5 TL’den satılan çöreğin fiyatı ise 10 TL’ye çıkarıldı.

Öte yandan ekmeğe zam 5 ay önce temmuzda gelmişti. Ayrıca 7,5 TL’den satılan çörek ise 10 TL oldu.

Konuyla ilgili basın mensuplarıyla bir araya gelen Van Lokantacılar ve Fırıncılar Odası Başkanı Sabri Işık, Türkiye’de en ucuz ekmeğin Van’da satıldığını ifade ederek, “3 ay önce almamız gereken bir rayiçti. Ancak esnafımızın özverisi ve fedakarlığından, ayrıca vatandaşlarımızı da zor durumda bırakmamak için böyle bir karar alınmıştı. Ancak geldiğimiz noktada biz ekmeğin rayiç bedelini 6 TL’den aldığımız zaman mazot 19 TL idi. Şimdi ise mazot 40 TL. Bunun yanında artan asgari ücret, maya, un, elektrik ve doğalgaza gelen zamlar ekmek maliyetine yansımaktadır.

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Bu nedenle gerek yetkililerle gerekse esnafımızla yaptığımız istişareler doğrultusunda pazartesi gününden itibaren 210 gram somun ekmek ile 200 gram pide ekmeği 7 TL’den, çörek ise 10 TL’den satılacaktır” dedi.

İSTANBUL VALİSİ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

İstanbul Valisi Davut Gül ekmeğin kent genelinde ekmeğin 6.5 liraya satılması gerektiğini belirterek bu fiyatın üstünde yapılan satışlara dün tepki göstermiş gündem olmuştu.

Gül, "Kimi yerde 9 liraya, 10 liraya ekmek satışı yapılıyor. Bu konuda halkımızı mağdur etmemek adına Tarım İl Müdürlüğü ve belediyelerimizi etkin fiyat denetimi yapmaya davet ediyorum" demişti.

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