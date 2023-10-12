Bir ilde dilencilere para vermek yasaklandı. İşte gerekçeli karar

Eskişehir Valiliği, çocuklar ve engelli bireylerden kağıt mendil, yara bandı, çiçek, su ve benzeri ürünlerin satın alınmasının, dilencilik yapan kişilere, dilendirilen çocuk veya engellilere para verilmesinin yasaklandığını açıkladı.

KAYNAK: DHA
Bir ilde dilencilere para vermek yasaklandı. İşte gerekçeli karar

Eskişehir'de valiliğin sokakta çalıştırılan, dilendirilen ve dış çevrenin olumsuzluklarına maruz kalan çocukların korunmasına yönelik, 'Genel Emir'i kapsamında yeni bir karar alındı.

Valilik sitesinde yer alan yasaklama kararı emrinde, dilencilik yapan kişilere, dilendirilen çocuk veya engellilere para verilmesinin yasaklandığını duyuruldu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA YAPILDI

Valilik açıklamasında, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı, sağlık ve güvenlik açısından elverişsiz olan ortamlardan uzak tutarak, onların ruhen ve bedenen sağlıklı, ailelerine ve topluma faydalı bireyler olarak yetişmelerine imkan sağlamak maksadıyla; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9 (ç) maddesinde verilen yetkiye istinaden aşağıdaki kararlar alınmıştır; sokak, cadde, meydan, park ve bahçeler, gar, otopark, durak, tarihi ve kültürel mekanlar, ibadethaneler, metruk yapılar, inşaatlar alanları, banka ATM'leri, köprüaltlarının ve benzeri yerlerin, barınma yer olarak kullanılmasının, tren, otobüs gibi toplu taşıma araçlarında, mezarlıklarda, nikah salonlarında, bar, kulüp, diskotek gibi eğlence mekanlarında, umuma açık yerlerde, cadde ve sokakların kaldırımlarında, akan trafik üzerinde, kavşaklarda, trafik ışıklarında ve benzeri yerlerde; 18 yaşın altındaki reşit olmayan kişilerin çalışması ya da çalıştırılmasının, vatandaşlarımızın zorda olana yardım etmek isteğini ve merhamet duygusunu istismar eden kişilerden, bu amaçla çalıştırılan çocuklardan ve engelli bireylerden; vatandaşlarımızca herhangi bir mal veya eşya (kağıt mendil, yara bandı, çiçek, su vesaire) satın alınmasının, dilencilik yapan kişilere, dilendirilen çocuk veya engellilere para verilmesinin, yanlarında veli ya da vasisi olsa dahi çocukların; çöplerden ve sokaklardan kağıt, plastik, cam, metal gibi geri dönüşüm malzemesi toplanması işinde aktif ya da yardım etmek bahanesiyle çalıştırılmalarının, bu işi yapan ebeveynlerce yanlarında bulundurulmalarının, yasaklanmasına, karara aykırı hareket edenler hakkında 5442 sayılı İl idaresi Kanunu'nun 66'ncı ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesine göre cezai işlem yapılmasına, karar verilmiştir" denildi.

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