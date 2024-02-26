Bir Iphone 14'ün Çin'deki şok eden üretim maliyetini açıkladı. Cebinizden çıkan para miktarına bakın

Sosyal medyada hızla yayılan bu videoda adam “Çin’de bu ürünün üretiminin ne kadara mal olduğunu bilen var mı? Tahmin etmek isteyen var mı? Bu bir İphone 14. 100 dolar mı? Tamam. Bir tahmin daha alacağım. 99 – 100 ve 300 dolar diyenler var. Cevap için hazır mısınız? 10 dolar!. Allah’ın üzerine yemin ederim ki Fabrikaları üç kere ziyaret ettim.” diyerek sözleriyle herkesi şaşkına çevirdi.

10 DOLAR



Türkiye’de İphone 14, 40 bin TL ile 43 bin TL aralığında hafızası ve rengine göre değişkenlik gösteriyor.

Üretim maliyetlerini işçi maliyetlerini hesaba katınca 10 doları gerçekliği de meçhul. Durum eğer gerçekten böyleyse büyük bir fiyat farkı bulunuyor.

Türkiye’de vergilerle beraber uçuk fiyatlara dayanan telefon fiyatları cep yakıyor. Vatandaş birkaç maaşını vererek ancak satın alabiliyor. Başka ülkelerde ise birkaç günlük çalışma ücretleriyle bile kolaylıkla satın alınabiliyor.

Alım gücünün zayıflığı, vergilerin güçlü duruşu sadece vatandaşa kambur oluyor.