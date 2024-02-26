Zehra'nın serveti ortaya çıktı. Servetini Özgür Demirtaş'a emanet etti

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Zehra'nın serveti ortaya çıktı. Servetini Özgür Demirtaş'a emanet etti
Milli voleybolcu Zehra Güneş'e ekonomi Profesörü Özgür Demirtaş’tan yatırım dersi...Ünlü ekonomistten ders alan Zehra Güneş'in serveti ortaya çıktı.

Milli Voleybolcu Zehra Güneş ile ekonomi profesörü Özgür Demirtaş yan yana...Bu fotoğrafın nedeni Zehra Güneş'in ünlü ekonomistten yatırım dersi alması. Bu arada dünyanın en çok kazanan voleybolcuları listesinde ilk 10'a giren Zehra Güneş'in serveti de ortaya çıktı.

4 milyonluk dolarlık serveti olduğu belirtilen Zehra Güneş, Özgür Demirtaş'tan yatırım dersi aldı.

Türkiye voleybolunun yüz akı Zehra Güneş, sadece sahada değil her yerde başarılı. Başarıdan başarıya koşan Zehra Güneş reklamların da aranan yüzü heline geldi. Genç voleybolcu bu alanda da kazancını katlamaya devam ediyor.

4 milyon dolarlık serveti ile dünyanın en çok kazanan 10 voleybol oyuncusundan biri olan Zehra Güneş ile Özgür Demirtaş’ın iş birliğini yazdı.

Prof.Dr Özgür Demirtaş 17 Şubat’ta sosyal medya hesabından Zehra Demirtaş ile finansal stratejiler üzerine çalıştıklarını belirterek birlikte fotoğraflarını paylaştı. Özgür Demirtaş paylaşımında şunları belirtti:

“Zehra ile finans çalıştık. Artık ömrü boyunca finansal olarak ‘özgür’ olacak Zehra Güneş'i hem ailecek hem ülkecek seviyoruz. Filenin Sultanı olmaya devam etmesi dileği ile"

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