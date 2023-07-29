Bir kadın cinayeti daha. Tartıştığı kadını bıçaklayarak öldürdü

Beraber yaşadığı kadını bıçaklayarak, öldürdü. Zanlı cinayetin ardından yakalandı.

KAYNAK: DHA
Bir kadın cinayeti daha. Tartıştığı kadını bıçaklayarak öldürdü

Küçükçekmece'de bir sitede yaşayan G.E.(46), beraber yaşadığı erkek tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay sonrası kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Olay, Küçükçekmece'deki bir sitede akşam 19.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, G. E. ile bir süredir beraber yaşadığı ismi öğrenilemeyen kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle şüpheli, G.E.'yi bıçaklayarak ağır yaralayıp kaçtı. Sitede oturan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede G.E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Sitenin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, kaçan şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Ekiplerin incelemesinin ardından G.E.'nin cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

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