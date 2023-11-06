Bir kadın “Ofiste 1 günde ne kadar harcıyorum?” videosuyla gündem oldu: "Ee bitti maaş!"

Bir sosyal medya kullanıcısı “Ofiste 1 günde ne kadar harcıyorum?” başlığıyla çektiği videoda bir günde ofiste yaptığı harcamaları sıraladı. Videoyu izleyenlerin aklında tek şey: "Eee bitti maaş!"
06 Kasım 2023 Pazartesi
Bir sosyal medya kullanıcısı “Ofiste 1 günde ne kadar harcıyorum?” başlığıyla çektiği videoda bir günde ofiste yaptığı harcamaları sıraladı. Videoyu izleyenlerin aklında tek şey: "Eee bitti maaş!"
Bir sosyal medya kullanıcısı “Ofiste 1 günde ne kadar harcıyorum?” başlığıyla çektiği videoda bir günde ofiste yaptığı harcamaları sıraladı. Videoyu izleyenlerin aklında tek şey: "Eee bitti maaş!"