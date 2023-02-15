15 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Antakya'da bir kadın ve iki çocuk 228. saatinde sağ çıkarıldı

Antakya'da bir kadın ve iki çocuk 228. saatinde sağ çıkarıldı

10 ilde büyük yıkım yaratan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından devam eden çalışmalarda Antakya'da bir kadın ve iki çocuk depremin 228. saatinde sağ çıkarıldı.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 18:12
Takip Et

Bir kadın ve iki çocuk 228. saatinde sağ çıkarıldı

Antakya'da bir kadın ve iki çocuk 228. saatinde sağ çıkarıldı
+
Aa
-

Türkiye'yi sarsan depremlerin 10'uncu gününde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Oymak Sokak'taki Uğur Apartmanı'nın enkazından bir kadın ve iki çocuk depremin 228. saatinde sağ çıkarıldı.

Deprem Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye ve Hatay'ı vurdu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından depremde 35 bin 418 kişinin yaşamını yitirdiğini, 105 bin 505 kişinin yaralandığını belirtti. Erdoğan, "Yaralılarımızdan 13 bin 208'i halen hastanelerimizde tedavi altındadır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ayrıca, deprem bölgesindeki binalara ilişkin de bilgiler verdi. "Şu ana kadar deprem bölgesindeki yaklaşık 369 bin binadaki 1 milyon 850 bin ev ve iş yeri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından incelendi" diyen Erdoğan, "İlk belirlemelere göre deprem bölgesinde 47 bin binadaki 211 bin konutun yıkılmış, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Maraş depremi, Cumhuriyet tarihinin en fazla can kaybının yaşandığı deprem olarak kayıplara geçti.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, 26 Aralık 1939'da 7.9 büyüklüğünde meydana gelen Erzincan Depremi'nde 32 bin 968 kişi yaşamını yitirmişti.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Haluk Levent'ten kendisini engellemeye çalışanlara ok gibi sözler. Türkiye'de hiçbir iyilik cezasız kalmaz
1
﻿Haluk Levent'ten kendisini engellemeye çalışanlara ok gibi sözler. Türkiye'de hiçbir iyilik cezasız kalmaz
﻿Haluk Levent'ten kendisini engellemeye çalışanlara ok gibi sözler. Türkiye'de hiçbir iyilik cezasız kalmaz
﻿Bahçeli'nin hedef aldığı Oğuzhan Uğur'dan yeni açıklama
2
﻿Bahçeli'nin hedef aldığı Oğuzhan Uğur'dan yeni açıklama
﻿Bahçeli'nin hedef aldığı Oğuzhan Uğur'dan yeni açıklama
﻿Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu ortak yayında olmayacak. Haluk Levent'ten açıklama ‘Çok üzgünüm. Benim yüzümden oldu'
3
﻿Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu ortak yayında olmayacak. Haluk Levent'ten açıklama ‘Çok üzgünüm. Benim yüzümden oldu'
﻿Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu ortak yayında olmayacak. Haluk Levent'ten açıklama ‘Çok üzgünüm. Benim yüzümden oldu'
﻿Tuba Ünsal yanlış anlamayın dedi ve sordu. Neden her şeye biz koşuyoruz
4
﻿Tuba Ünsal yanlış anlamayın dedi ve sordu. Neden her şeye biz koşuyoruz
﻿Tuba Ünsal yanlış anlamayın dedi ve sordu. Neden her şeye biz koşuyoruz
﻿Kahramanmaraş’ta yeni bir hayat belirtisi daha tespit edildi, ekipler çalışmaya başladı
5
﻿Kahramanmaraş’ta yeni bir hayat belirtisi daha tespit edildi, ekipler çalışmaya başladı
﻿Kahramanmaraş’ta yeni bir hayat belirtisi daha tespit edildi, ekipler çalışmaya başladı
﻿Yurtlarından edilen öğrencilere bir darbe de dolmuşçudan ‘Valiz parası’. Dolmuşçudan pişkin çıkış ‘Şikayet et’
6
﻿Yurtlarından edilen öğrencilere bir darbe de dolmuşçudan ‘Valiz parası’. Dolmuşçudan pişkin çıkış ‘Şikayet et’
﻿Yurtlarından edilen öğrencilere bir darbe de dolmuşçudan ‘Valiz parası’. Dolmuşçudan pişkin çıkış ‘Şikayet et’
﻿Pınar Altuğ ricada bulundu. Lütfen yapmayın o insanlara yazık
7
﻿Pınar Altuğ ricada bulundu. Lütfen yapmayın o insanlara yazık
﻿Pınar Altuğ ricada bulundu. Lütfen yapmayın o insanlara yazık
﻿Antakya'da bir kadın ve iki çocuk 228. saatinde sağ çıkarıldı
﻿Antakya'da bir kadın ve iki çocuk 228. saatinde sağ çıkarıldı
﻿Antakya'da bir kadın ve iki çocuk 228. saatinde sağ çıkarıldı
﻿Trabzonspor Lazar Markovic'i KAP'a bildirdi
﻿Trabzonspor Lazar Markovic'i KAP'a bildirdi
﻿Trabzonspor Lazar Markovic'i KAP'a bildirdi
﻿Deprem destek çalışmaları kan bağışıyla sürüyor
﻿Deprem destek çalışmaları kan bağışıyla sürüyor
﻿Deprem destek çalışmaları kan bağışıyla sürüyor
﻿Japonya'da meydana gelen en büyük depremler
﻿Japonya'da meydana gelen en büyük depremler
﻿Japonya'da meydana gelen en büyük depremler
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.