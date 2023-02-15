﻿Antakya'da bir kadın ve iki çocuk 228. saatinde sağ çıkarıldı

Türkiye'yi sarsan depremlerin 10'uncu gününde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Oymak Sokak'taki Uğur Apartmanı'nın enkazından bir kadın ve iki çocuk depremin 228. saatinde sağ çıkarıldı.

Deprem Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye ve Hatay'ı vurdu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından depremde 35 bin 418 kişinin yaşamını yitirdiğini, 105 bin 505 kişinin yaralandığını belirtti. Erdoğan, "Yaralılarımızdan 13 bin 208'i halen hastanelerimizde tedavi altındadır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ayrıca, deprem bölgesindeki binalara ilişkin de bilgiler verdi. "Şu ana kadar deprem bölgesindeki yaklaşık 369 bin binadaki 1 milyon 850 bin ev ve iş yeri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından incelendi" diyen Erdoğan, "İlk belirlemelere göre deprem bölgesinde 47 bin binadaki 211 bin konutun yıkılmış, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Maraş depremi, Cumhuriyet tarihinin en fazla can kaybının yaşandığı deprem olarak kayıplara geçti.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, 26 Aralık 1939'da 7.9 büyüklüğünde meydana gelen Erzincan Depremi'nde 32 bin 968 kişi yaşamını yitirmişti.