İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "9 ilde DEAŞ'a yönelik operasyonda 30 şüpheli yakalandı"

Bakan Yerlikaya, operasyon kapsamında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda 9 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 30 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Bakan Yerlikaya, operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaşarak, Mersin merkezli olarak İstanbul, Adana, Ankara, Diyarbakır, Osmaniye ve Yozgat'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 15 kişinin yakalandığını bildirdi. Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda Hatay ve Kütahya'da da operasyonlar düzenlendiğini aktardı.

Hatay'da yapılan operasyonda geçmiş dönemlerde DEAŞ adına mühimmat temin eden, kaçakçılık faaliyetlerini organize eden ve örgütle irtibatlı olduğu tespit edilen 14 şüphelinin yakalandığını belirten Bakan Yerlikaya, Kütahya'da ise DEAŞ içerisinde faaliyet yürüten ve örgüt mensuplarıyla bağlantılı olduğu belirlenen bir kişinin yakalandığını açıkladı.

Operasyonlar sonucunda ruhsatsız tabancalar ve çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyale el konulduğunu ifade eden Bakan Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren jandarma ve emniyet güçlerini tebrik etti.