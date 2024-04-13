Bir kadın yapmayı bıraktığı rutinleri sıraladı 'Cüzdanım rahatladı'

Kaynak: Haber Merkezi
Bir kadın yapmayı bıraktığı rutinleri sıraladı 'Cüzdanım rahatladı'
Yaptırdığı bakım işlemlerini tek tek sıralayan kadın, onları yapmayı bıraktıktan sonra cüzdanının ve kafasının rahatladığını söyledi. Sosyal medyada paylaştığı video kısa sürede viral oldu.

Bakımlı olmak isteyen kadınların yaptırdığı işlemlerin ardı arkası kesilmiyor. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise, o işlemleri yaptırmayı bıraktığını söyleyen kadının videosuna yorum yağdı. Protez tırnak, saç boyatmak, kirpik taktırmak ve kaşlarını aldırmak gibi işlemleri yapmayı bıraktığını söyleyen kadın, artık doğallıktan yana olduğunu ve bu işlemlerin sırf popüler diye yapılmaması gerektiğini belirtti. Bu sayede eskisi kadar para harcamadığını söyleyen kadının videosu kısa sürede viral oldu.

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