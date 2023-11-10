Bir koyundan iki post çıkmaz atasözünün anlamı nedir?

Bir koyundan iki post çıkmaz atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

Bir koyundan iki post çıkmaz atasözünün anlamı nedir?

Bir koyundan iki post çıkmaz atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Her insan sınırlı ölçüde fedakarlık gösterebilir ve bir şeyler verebilir. Ondan daha fazlasını istemek olmaz.

Eğer bir insan kendini tüm sınırlarına kadar zorlayarak kendinde olanın tamamını ortaya koyuyorsa, o insandan daha fazla şey istemek boşa vakit kaybıdır. Böyle bir uğraş insanı zarara sokabilir.

BİR KOYUNDAN İKİ POST ÇIKMAZ ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

Sen benden bir kez daha fedakarlık yapmamı istiyorsun ama bir koyundan iki post çıkmaz.

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