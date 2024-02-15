'Bir kuruşu heba etmeyenleri ödüllendirin' diyen Meral Akşener İYİ Parti’nin Aydın adaylarını açıkladı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın ilçede birçok hizmete imza attığını belirten Akşener, yerel seçim için destek istedi

“BİN KİTAP DA BEN GÖNDERECEĞİM”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Efeler Diyarı Aydın’da olmaktan oldukça mutlu olduğunu ifade etti. Akşener, konuşmasının devamında, “Her birinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ben bugün misafirinizim. Şöyle geri dönüp baktım Başkan, 5 senede bu kadar iş mi yaptın? Bazıları da sığmamış. Şimdi 2 tane Efe Bakkal, yüzde yüz kadın emeği tarımsal ürün fabrikası, 16 tane Kitap Kafe gençlerimiz açısından, gençlerin bu ülkede iki de bir yaşlılar tarafından tacize uğradığı bir, itilip kakıldığı bir Türkiye’de 16 tane kitap kafe 50 bin gence hizmet. 37 bin 500 kitap. Buraya bin kitap da ben göndereceğim şimdi" dedi.

Yapılan çalışmalardan 5 bakım evi ve 752 çocuğun yararlandığı kreşlerden övgü dolu sözlerle bahseden Akşener, "Biliyor musunuz, büyük şehirlerde kadınlar, anneleri babaları başka şehirdeyse kreşler o kadar pahalı ki, çocuklarını özel bir kreşe verdiklerinde maaşı gidiyor. Onun için çalışamıyorlar. Böyle bir durumda 5 kreş bakım evi. Teşekkür ediyorum. 4 bin 700 öğrenciye kumanya. Ben bunun için 5 yıldır bağırıyorum kimseye yaptıramıyorum. İYİ Parti olarak bunun adını rüzgâr gülü koyduk” dedi.

“YEREL SEÇİMLER DÜĞÜNDÜR”

Akşener konuşmasında, “Türkiye öyle bir dönemden geçiyor ki bu dönemde sizlerin iradesi, çalışanın yanında durma iradesi, hizmet edenin yanında durma iradesi, Efeler’den başlayarak Türkiye’nin her yerinde seçmenin velinimet olduğu, hadi bakalım ağalar hizmetiniz nedir, bugüne kadar ne yaptınız, bundan sonra ne yapacaksınız sorusunun sorulduğu yerel seçimlere gidiyoruz. Aslında yerel seçimler düğündür. Yerel seçimler seçmenin talep edenin yani belediye hizmetlerini sana daha iyi getireceğim diyen kişiyi hazırda tutan bir dönemdir. Allah rızası için bu dönemi iyi kullanın. Böyle hizmet edenlere, bir kuruşu heba etmeyen belediye başkanlarınızı ödüllendirin, yeniden seçin” dedi.

“SİZDEN RİCAM KARDEŞİMİZİ YENİDEN BAŞKAN SEÇMENİZDİR”

Akşener konuşmasının devamında Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay’a oy isteyerek, “Fatih başkan bir irade gösterdi, kararlılık gösterdi. İYİ Parti’den yeniden aday oldu. Şimdi böyle bir durumda kime güvendi, bana değil, size güvendi. Kendine güvendi, Allah’ına güvendi. Çünkü dedi ki ’Cenab-ı Hak doğrunun yanındadır’. Sonra size güvendi, ’Benim hemşehrilerim benim yanımda dururlar, beni yeniden seçerler, yanlış yaptıysam elbette kulağımı çekerler’. Ben bugün burada söyleyecek söz bulamıyorum. Allah emeklerinizi, gayretlerinizi ibadet saysın. Sizlerden ricam kardeşimizi belediye başkanımızı yeniden seçmenizdir” diyerek sözlerine son verdi.

ATAY’DAN AKŞENER’E HEDİYE

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener konuşmasının devamında, “Yani söyleyecek bir söz bulamıyorum. Allah emeklerinizi ibadet saysın. Mahcup etmesin. Sizden de ricam, istirhamım kardeşimi belediye başkanımızı yeniden daha güçlü seçmenizdir. Böyle Cumhuriyetimizin tahkim edenlerle tutuşulduğu bir dönemde. Öyle bir lanet dönemdeyiz ki her taraf Atatürk’e bağırıyor. Öyle bir dönemde Kuvayı Millîye Anı Müzesini açmak her babayiğidin harcı değildir. Allah senden razı olsun. Önce buraya sonra Allah’a emanet” ifadelerini kullandı. Son olarak Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Akşener’e Efe başlığı ve poşusu hediye etti. Açılış töreni kurdele kesimi ve müze gezisinin ardından sona erdi.

“ZAFERE ÇOK YAKINIZ”

İYİ Parti Aydın İl Başkanı Ahmet Ertürk, İYİ Parti’nin seçmen için ‘üçüncü bir yol’ olduğunu söyledi. Akşener ile yol yürümekten gurur duyduğunu ifade eden Ertürk, partisinin belediye başkan adaylarına başarılar dileyerek “Zafere çok yakınız.” diye konuştu. “Milletimizin gururu” sloganları ile kürsüye gelen İYİ Parti Genel Başkanı Akşener de, İYİ Parti olarak yerel seçimlerin düğüne çevrildiği, projelerin yarıştığı, vatandaşların sorunlarına çare üretildiği bir Türkiye’yi inşa etmek istediklerini söyledi.

“ÇALMAYACAKSINIZ, ÇALDIRMAYACAKSINIZ”

Temiz olmanın çok zor olduğu bir dönemde adaylarını açıkladıklarını belirten Akşener, “Karşımda büyükşehir adayımız var. Adayımız, inşallah Büyükşehir Belediye Başkanımız olacak. Kendisi daha önce bir dönem belediye başkanlığı yaptı. Eğer yamuğu olsaydı, bizim partimize gelme cesareti bulamazdı. Aynı şekilde Efeler adayımızın belediye başkanlığı sürdürüyor. Milletvekilliği döneminden kendisini tanıyorum. Yamuğu, yarası olsaydı, bugün bu salonda olabilir miydi? Adaylarımız temiz, dürüst olmamış olsa, her iki taraftan ok yağmuru tutulmuş bir partide olamazdılar. 2024 yerel seçimlerinde belediyeleri alacağız. İnşallah başkan adaylarımız seçilecek ve milletimizin vergisi oluşan belediye bütçeleri, size ve şehirlerinize kullanacak.” ifadelerini kullandı. Akşener, adaylara seslenerek “Çalmayacaksınız, çaldırmayacaksınız, israfı önleyeceksiniz.” dedi. Emekliler ve tarımın yanmış durumda olduğunu dile getiren Akşener, kapatılan köy okullarının açılması ve bu okullara da atanmayan öğretmenlerin atanması gerektiğini söyledi.

17 ADAY TANITILDI

Toplantının sonunda partisinin adaylarını tanıtan Akşener, Aydın Büyükşehir’de Özer Kayalı’nın, Efeler’de Mehmet Fatih Atay’ın, Buharkent’te Hasan Akyol’un, Kuşadası’nda Behçet Alp’in, Karacasu’da Zeki İnal’ın, Sultanhisar’da Cihan Demirel’in, Germencik’te Aydın Bircan’ın, İncirliova’da Nadir Mıstık’ın, Nazilli’de Cüneyt Korkmaz’ın, Köşk’te Nilgün Baş’ın, Didim'de Atilla Avlayıcı’nın, Karpuzlu’da Veysel Kalfa’nın, Bozdoğan’da Erhan Algan’ın, Çine’de Erkan Bozkurt’un, Söke’de Mehmet Koyuncu’nun, Kuyucak’ta Fahrettin Kemik’in ve Yenipazar’da İlknur Karaduman’ın, belediye başkan adaylığını açıkladı.