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Galatasaraylılar bu yalana kanmayın. Bir Mehmet Ali Yılmaz gerisi palavra

Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 07:15
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Bir Mehmet Ali Yılmaz gerisi palavra. Galatasaraylılar bu yalana kanmayın. Gürel Yurttaş yazdı

Galatasaraylılar bu yalana kanmayın. Bir Mehmet Ali Yılmaz gerisi palavra
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GÜREL YURTTAŞ / Yeniçağ

Her kulüpte her dönemde çıkar bu tür insanlar.
- Falanca Fenerbahçe'ye şu kadar para verdi.
- Beşiktaş için filanca kişi servet saçtı.
- Trabzonspor'a bilmem kim paraları döktü.
Yaşım 60.
Çok gördüm bunları ben.
Karşılıksız verene de rastlamadım.
Şimdilerde Galatasaraylılar için konuşuluyor bu.
Tarikat ilişkisi ortaya dökülen Erden Timur son kahraman.
Şu kadar vermiş, bu kadar vermiş, istediğini alıyormuş, cebinden para saçıyormuş!
Efendim neymiş 30 milyon dolar harcamışmış!
Peki... Galatasaray stadının adı ne? Nef!
Basketbol takımının adı ne? Nef!
Galatasaray'la ilgili her yerde ne var? Nef!
Nef nedir?
İnşaat şirketidir.
Bakın bi zahmet. Kimindir?
Erden Timur değil mi?
Peki Galatasaray'la ilişkileri olmadan önce kaç kişi tanıyordu Nef'i?
Arkadaşlar bu tamamen bir reklam çalışmasıdır.
Bir örnek vereyim. Beşiktaş'ın her antrenman haberinde ne geçiyor? Nevzat Demir değil mi?
Nevzat Demir eğer o tesisleri (yaptırdı) adını vermeseydi ne olurdu?
Aradan kaç yıl geçti. Verdiği paranın kaç katı reklamı oldu sizce?
Onun için inanmayın bunlara. Bütün kulüpler için diyorum; kanmayın.
Hepsi reklamdır bunların.
İnanmayın.
Yok o şu kadar vermiş, bu bu kadar vermiş.
Karşılıksız versinler de göreyim.
Başa gelirsek. Son moda bu: Tarikatçı Erden Timur Galatasaray'a 30 milyon dolar vermişmiş.
Geçin bunları.
Verdiyse karşılığını da alıyor işte. Hem de fazlasıyla.
Önemli olan Galatasaray'dır, Fenerbahçe'dir, Beşiktaş'tır, Trabzonspor'dur.
Haaa...
Karşılıksız veren yok mudur, vardır elbette.
Mehmet Ali Yılmaz mesela.
İlk örnektir.
Bizzat şahit olmuşumdur Trabzonspor'a verdiklerine.
Gerisi hikayedir.
Hatta Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba'nın bile maddi olarak imdadına koşmuştur.
Bir çuval içinde para yolladığını gördüm ben.
Anadolu kulüplerini de yardım ettiğini bilirim.
Gerisini geçin. 
Herkes reklam peşinde.
Gerçekler budur işte.

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