Bir motosiklete 6 kişi bindiler. Burası yurtdışı değil Türkiye. Ölüme yolculuk

Adana’da iki kişilik motosiklette 2’si çocuk 6 kişinin yolculuk yapması görenleri şoke etti.

KAYNAK: İHA
Bir motosiklete 6 kişi bindiler. Burası yurtdışı değil Türkiye. Ölüme yolculuk

Adana'nın Merkez Seyhan ilçesinde şehrin en işlek yollarından olan Atatürk Caddesi'nde motosiklet ile yolculuk yapan aile görenlerin dikkatini çekti. İki kişilik motosiklete aynı aileden 2’si çocuk 6 kişinin binmesi hayrete düşürdü.

Motosiklete binenlerin kasksız olması ve kadının kucağındaki çocuğun en ufak bir sarsıntıda düşme ihtimali tehlikeyi artırırken, diğer aile üyelerinin de balık istifi yolculuk yaptığı görüldü.

Ölümüne yolculuk vatandaşların bakışları arasında devam ederken, o anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi.

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