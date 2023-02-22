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Bir müteahhit daha tutuklandı

Adıyaman’da depremde yıkılan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Burak Yapı'nın müteahhidi Kazım Oğuz mahkemece tutuklandı.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 17:20
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Bir müteahhit daha tutuklandı

Bir müteahhit daha tutuklandı
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İHA'nın haberine göre, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki yıkıcı depremde Adıyaman’da yıkılan ve birçok kişinin hayatını kaybettiği 7 katlı Burak Yapı'yla ilgili Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. 

Açılan soruşturma çerçevesinde Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Burak Yapı müteahhidi Kazım Oğuz, merkeze bağlı Kuşakkaya köyünde kaldığı adreste gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına getirilen Kazım Oğuz, tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan Kazım Oğuz tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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