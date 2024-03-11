Bir senede servetini 2'ye katladı Rahmi Koç'u bile geride bıraktı. Kim bu ismi duyulmamış Türk milyarder?

Cemil Kazancı, Türkiye’nin yükselen milyarderleri arasında dikkat çeken bir isim. 2024 yılında servetini ikiye katlayarak Türkiye’nin en zengin 3. kişisi oldu ve birçok milyarderi geride bıraktı.

Forbes tarafından yayınlanan “Dünyanın en zengin insanları” listesinin Türkiye bölümü güncellendi. Pandemi döneminde ekonomide yaşanan dönüşüm, Türkiye’deki milyarderlerin servetini dolar bazlı olarak aşağı çekerken, 2024 yılına Türk milyarderler yükselişle merhaba dedi.

Geçtiğimiz yıl Forbes tarafından yayınlanan “Türkiye’nin en zengin insanları” listesinde birinci olan İbrahim Erdemoğlu’nun SASA hisselerinde yaşanan düşüş sonrası servetinin yarısını kaybetmesi, yeni iş insanları için büyük bir çıkışa neden oldu.

Cemil Kazancı, Kazancı Holding ve Aksa Enerji’de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini yürütmekte. Forbes verilerine göre geçtiğimiz yılı 1.6 milyar dolarlık serveti ile kapatan Kazancı, 2024 yılının ilk çeyreği tamamlanmadan servetini 3.5 milyar dolara yükseltmiş durumda. Kısa sürede varlıklarını iki katın üzerinde değerlendiren Kazancı, yaşadığı yükselişle Türkiye’nin en zengin 3. insanı haline geldi.

KOÇ 5. SIRAYA GERİLEDİ

Kazancı’nın önünde yer alan isim ise, 5.1 milyar dolarlık servetiyle listenin tepesinde olan Murat Ülker. Aynı zamanda 3.5 milyar dolarlık serveti ile İpek Kıraç, ikincilik unvanını Kazancı ile paylaşıyor.

Zenginler listesinde dikkat çeken bir diğer isim ise 93 yaşındaki Rahmi Koç. Halihazırda 3.1 milyar dolarlık serveti ile Türkiye’nin en zengin 5. insanı konumunda bulunan Koç, Kazancı’nın hızlı yükselişi sonrası bir basamak aşağı gerilemiş oldu.

CEMİL KAZANCI'NIN GEÇMİŞİ

Cemil Kazancı, çalışma hayatına aile şirketlerinde başlamış ve enerji sektöründe önemli bir rol üstlenmiştir. Kendisi, Türkiye’nin yükselen iş insanlarından biri olarak dikkat çekmektedir.

İş hayatına aile şirketlerinde başlayan Kazancı, öncelikle jeneratör üretim ve satış alanında yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. Daha sonra Grubun enerji alanındaki faaliyetlerini büyütmek ve elektrik enerjisi üretmek amacıyla, 1997 yılında faaliyete geçen Aksa Enerji’nin kuruluşunda aktif rol almıştır.

Cemil Kazancı, Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanlığı ve CEO görevlerinin yanı sıra Kazancı Holding’de Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak da aktif rol almaktadır.