Altın fiyatları için kritik ''ters köşe'' uyarısı

Altın fiyatları Fed'in faiz indirimine gideceğine dair beklentilerin güçlenmesi sonrasında yükselişe geçerken gram altında da yeni rekor kırıldı.

ALTIN DOLARLA YÜKSELDİ

Dolar/TL yükselişini sürdürerek 32,00 ile tarihi zirveyi görmesi ve altının onsunun yükseliş trendini üst üste yedinci işlem gününe taşması gram altında rekoru birlikte getirdi.

2024’e 1980 TL civarından başlayan gram altın fiyatları, hafta boyunca rekor üstüne rekor seviyeleri gördü. Ons altın 2200 dolara doğru giderken, altın gram fiyatı iç piyasada 2250 TL'yi aştı.

İslam Memiş'ten "ters köşe" uyarısı

Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Yılın bitmesine daha çok var. Bir ters köşe yapacaklar. Dolayısıyla ons altında teknik olarak düzeltme olması lazım" ifadelerini kullandı.

Piyasada altın denilince akla ilk gelen isimlerden olan İslam Memiş, yatırımcıları altın konusunda uyardı. Memiş altında bu yükselişin dinginlenebileceğini bu yükselişe karşı da yatırımcıların dikkatli olması gerektiğine dikkat çekti.

Yükseliş trendinin hakim olduğu ons altın bugün 09.45’te 2.178 dolar seviyesine bulunuyor. Buradan ons altında yaşanabilecek bir düzeltme gram tarafında da etkili olabilir.

İşte İslam Memiş'in yeni haftada için şu açıklamayı yaptı:

"Ons altında 2350 doları beklemeye devam ediyorum. Ons altın 2200 dolara kadar dayandı. Burada bir sakinlemek lazım. Bu kadar agresif yükselişlerin teknik olarak desteklenmesi lazım. ABD ve Çin'den gelen veriler ons altını olumlu yönde destekliyor ama teknik olarak düzeltme olması gerekiyor. Yılın bitmesine daha çok var. Bir ters köşe yapacaklar. Dolayısıyla ons altında teknik olarak düzeltme olması lazım.

"2 bin 150 dolar seviyesi üzerindeki yükselişleri sağlıklı bulmuyorum. Ons altında düzeltme gelecektir. Önümüzdeki hafta, Mart ayında ya da Nisan ayında olabilir. Ama ciddi bir risk var ons tarafında. Dikkat edilmeli. Gram altın TL fiyatı için 2024 yılına ilişkin altın rekor kırdı cümleleri duyulacak demiştim. Ve yılın ilk çeyreğinde bu cümleleri duymaya başladık. Her ayımızı arayacağımız biz yükseliş trendi var karşımızda. Gram altında hedefimiz 3000 lira seviyesi. Gram altın yatırımcısı altınlarına sahip çıkarak 3000 TL seviyesini takip etsin. Düşüşleri bir alım fırsatı olarak değerlendirsin. Satış için daha çok erken. Çeyrek ve Cumhuriyet altında işçilik oldukça yüksek. Ben olsam has, gram altın alırım."