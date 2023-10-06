Bir siyasetçiyi tefe koyup çalmak

Devlete ve millete hizmet yapmanın önemli bir aracıdır siyaset.

Yüz binlerce siyasetçi çeşitli partilerde bulunurlar ki bilinen sloganları vardır;

-Milletin hizmetkârıyız…

Örneğin AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sık sık şöyle der;

-“Biz bu aziz millete hizmetkâr olmaktan, milletimize aşkla hizmet etmekten şeref duyuyoruz…”

Örneğin Süleyman Soylu şöyle der;

-“Tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyenden hesap sormazsam namerdim.”

Görevde kaldığı sürede hiçbir İçişleri Bakanının suçlularla bu kadar çok fotoğrafı olduğu görülmedi.

Soylu bakanlıktan azledildi yerine gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sorulmayan o hesap için hesap sormaya başladı.

Dikkat edin tüm muhalefet liderlerinin takdirine mazhar oldu Bakan Yerlikaya.

Terör, uyuşturucu ve mafya örgütleri ile müthiş bir mücadeleye başladı.

Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na Meclis çatısı altında, “şerefsiz” diyen Allah’tan korkmaz, kuldan utanmaz Süleyman Soylu bugün neden tefe konulup çalınıyor?

Örneğin Eski Ülkü Ocakları Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş’e yönelik siyasi cinayete bakalım...

İçişleri Bakanı kimdi? Süleyman Soylu…

Cinayetten sonra motosiklet ile Gölbaşı'na gelen tetikçi Eray Özyağcı'yı buradan kaçıran kim?

-Tolgahan Demirbaş…

Polislerin takip ettikleri Demirbaş nerede yakalandı?

-MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde.

Olcay Kılavuz, Ateş'in katledilmesinden 4 gün önce kimi ziyaret ettiğini sosyal medyadan paylaşmıştı?

-Süleyman Soylu…

Demirbaş, ifadesi alınmadan savcılık talimatıyla neden serbest bırakıldı?

Demirbaş'ın serbest bırakılması için savcılığa kimler baskı yaptı?

Sinan Ateş'in öldürüldüğü soruşturmada, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un evinde gözaltına alınan şüpheli Tolgahan Demirbaş'la ilgili polisler tarafından tutulan gözaltı tutanağı ne oldu?

-Kayboldu…

O polislere ne oldu? Emekli edildiler…

Tetikçi Eray Özyağcı'nın cinayet işlemesi için İstanbul'dan Ankara'ya getirilmesi görevi kime verildi?

-Özel Harekât polisleri: Muratcan Çolak ve Aşkın Mert Gelenbey…

Örneğin Sinan Ateş cinayetinde de adı geçtiği iddia edilen suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan, Ankara’da yüklü miktarda para ile yurt dışına kaçmaya çalışırken, Esenboğa Havalimanı’nda yakalanıp gözaltına alındı.

-Soylu ve Kaplan’ın arkadaşları, 15 Temmuz’da ellerinde ağır silahlarla TRT’yi, FETÖ’den kurtarmak için basmışlardı.

Sayın Yerlikaya;

Şimdi sıra 15 Temmuz’da kaybolan polisin kayıp silahlarını bulmaya geldi.

Soylu seçimden önce dedi ki;

-"14 Mayıs'ta sadece ana muhalefetin ve diğer muhalefetin ağzı kapatılmayacak…"

Müthiş öngörü.

Ama sonu hüsranla bitti.

Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından İçişleri Bakanlığı görevinden azledildi.

Görüldü ki İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, başta terör olmak üzere uyuşturucu ve mafyaya savaş açtı.

Ve medyanın da muhalefetin de takdirini çok kısa sürede kazandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sinan Ateş cinayeti sonrası olduğu gibi son günlerde Süleyman Soylu’ya yönelik eleştirilerin artması üzerine bir kez daha sahip çıkarak dedi ki;

-“Tescilli FETÖ’cülerin özellikle Sayın Süleyman Soylu’ya iftira kuyruğuna girmeleri, bazılarının da görevdeki İçişleri Bakanı’nı kötülemeleri ülkemize kurulan zaman ayarlı bir tuzaktır…”

Görevdeki Bakan Yerlikaya’yı kötüleyenler olsa olsa şerefsiz, hain FETÖ’cülerdir, PKK’lılardır, uyuşturucu baronlarıdır, mafya örgütleridir…

Soylu’nun Sinan Ateş siyasi cinayeti nedeniyle görevden affedildiği başkent kulislerinde AKP’liler tarafından da seslendiriliyor.

Soylu’yu neden sadece Devlet Bahçeli korumak ve kollamaktadır?

Soylu’yu neden Recep Tayyip Erdoğan savunmamaktadır?

Ve dün sabah İçişleri Bakanı dedi ki:

“Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki bu uyuşturucu tacirlerinin geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz. Terörle, uyuşturucuyla, organize suç çeteleriyle, düzensiz göçle mücadelemiz amansızca devam edecek

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce başta Kadıköy, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa, Şişli, Sarıyer, Beyoğlu, Esenyurt, Ataşehir ve Ümraniye ilçeleri olmak üzere 25 ilçede hedeflenen 104 şahsa yönelik operasyon düzenlendi.

Bu operasyonlarda; 3,5 kg bonzai, çeşitli miktarlarda, metamfetamin, esrar, skunk, uyuşturucu hap, silah ve para ele geçirildi.

104 şahsın tamamı yakalandı.

Operasyonları düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.”

Ve diyorum ki;

Helal olsun sana, sana da kahraman polislerimize de tebrikler, teşekkürler Ali Yerlikaya.

İşte devlete de millete de hizmetkâr olmanın örneği budur.

Tüyü bitmemiş yetimin hakkını da sağlığını da korumak budur.