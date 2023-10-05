Bir şüpheli kadın ölümü daha. Güneş'in cansız bedeni evde bulundu

Bursa'da 52 yaşındaki Güneş Yaşaroğlu, kız kardeşi tarafından evinde ölü olarak bulundu. Yaşaroğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bir şüpheli kadın ölümü daha. Güneş'in cansız bedeni evde bulundu

Olay Orhangazi’de Tekke Mahallesi TOKİ 3.Etaptaki F 10 blokta meydana geldi. Alınan bilgiye göre; kardeşleri ile birlikte aynı evde yaşadığı belirlenen Güneş Yaşaroğlu (52) isimli kadının ablası bir süreliğine gittiği İstanbul’dan evine döndüğünde kardeşinin yatakta hareketsiz yattığını gördü.

Durumun sağlık ekiplerine bildirilmesi ile olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri Güneş Yaşaroğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Güneş Yaşaroğlu’nun şüpheli ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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