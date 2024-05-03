Beşiktaş 10 dakikada her şeyi yaşadı. İzleyenler şok oldu

Düzenleme: Selahattin Ekrekli
Beşiktaş 10 dakikada her şeyi yaşadı. İzleyenler şok oldu
Beşiktaş-Rizespor maçı hızlı başladı.

Trendyol Süper Lig’in 35. Haftasında Beşiktaş sahasında Rizespor ile karşılaşıyor.

Tüpraş Stadyumu’nda ilk yarının devam ettiği mücadelede siyah-beyazlılar neye uğradığını şaşırdı.

Karşılaşmanın henüz 5. Dakikasında konuk ekip Olowoyin’in golüyle 1-0 öne geçti.

Rizespor’un golü sonrası tribünler sessizliğe boğulurken Beşiktaş’tan yanıt gecikmedi.

Hemen 2 dakika sonra siyah-beyazlılar Colley’in golü ile durumu 1-1’e getirdi.

Santradan hemen sonra baskısına durmadan devam eden Beşiktaş Semih Kılıçsoy’un 10. Dakikada attığı gol ile 2-1 öne geçsede gol iptal edildi.

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