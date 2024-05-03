Beşiktaş 10 dakikada her şeyi yaşadı. İzleyenler şok oldu

Trendyol Süper Lig’in 35. Haftasında Beşiktaş sahasında Rizespor ile karşılaşıyor.
Tüpraş Stadyumu’nda ilk yarının devam ettiği mücadelede siyah-beyazlılar neye uğradığını şaşırdı.
Karşılaşmanın henüz 5. Dakikasında konuk ekip Olowoyin’in golüyle 1-0 öne geçti.
Rizespor’un golü sonrası tribünler sessizliğe boğulurken Beşiktaş’tan yanıt gecikmedi.
Hemen 2 dakika sonra siyah-beyazlılar Colley’in golü ile durumu 1-1’e getirdi.
Santradan hemen sonra baskısına durmadan devam eden Beşiktaş Semih Kılıçsoy’un 10. Dakikada attığı gol ile 2-1 öne geçsede gol iptal edildi.
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