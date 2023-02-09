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Bir takım daha ligden çekiliyor: TFF'nin kararına isyan büyüyor

Yeni Malatyaspor ve Hatayspor'un ardından Diyarbekirspor da ligden çekilmek için Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuru yapacak.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 17:46
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Bir takım daha ligden çekiliyor

Bir takım daha ligden çekiliyor: TFF'nin kararına isyan büyüyor
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Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen ve tüm Türkiye'yi yasa boğan 7.7 büyüklüğündeki depremden etkilenen takımlardan isyan çığlıkları yükselmeye devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa şehirlerinde büyük yıkımlara rağmen TFF'nin ligleri devam ettirme kararına son tepki de  Diyarbekirspor'dan geldi.

TFF 2. Lig ekibi ligden çekilmek için Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuru yapacak.

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adem
9.02.2023 18:20
ülkemizdeki spor dallarının kaldırılması lazım,hem ekonomimizi çökertiyor hemde milleti spor dallarına yöneltilerek bilim gözden düşürülüyor  
 
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