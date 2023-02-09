﻿Bir takım daha ligden çekiliyor: TFF'nin kararına isyan büyüyor

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen ve tüm Türkiye'yi yasa boğan 7.7 büyüklüğündeki depremden etkilenen takımlardan isyan çığlıkları yükselmeye devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa şehirlerinde büyük yıkımlara rağmen TFF'nin ligleri devam ettirme kararına son tepki de Diyarbekirspor'dan geldi.

TFF 2. Lig ekibi ligden çekilmek için Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuru yapacak.