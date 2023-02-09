Çürük binalara ruhsat verilmesi için yapılan imar affı reklamı. Bir de utanmadan bu reklamda oynadılar

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğünde ve saat 13.24'te Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Depremin ardından yaşanan yetersiz müdahaleler tepkilere neden olurken sosyal medyada ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2019 yılında hazırlamış olduğu ‘imar affı’ reklamı gündem oldu.

2018 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Gaziantep’te 76 bin 605, Hatay’da 71 bin 738 imar barışına ilişkin başvuru olduğunu belirtti. Gelinen noktada istatistiki bir bilgi yok ancak bu sayının bugün çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.

AKP iktidarı öncesindeki 1955-2002 yılları arasında imar affı 47 yılda 8 kez gündeme geldi. AKP’nin 20 yıllık iktidarında planlanan 9. imar affı bu yıl reklamlarla kamuoyuna bildirildi.

İMAR AFFI NEDİR?

İmar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara verilecek yapı kayıt belgesiyle kaçak yapılara resmi olarak izin verilmesidir.

İMAR REKLAMINDA HANGİ ÜNLÜLER OYNADI?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2018 yılında çekilen imar barışı reklam filmi yeniden gündem oldu. İmar affı reklam filminde oyuncu ve karikatürist Hasan Kaçan yer almıştı.

ZAFER ARAPKİRLİ’DEN TEPKİ

Gazeteci Zafer Arapkirli, ‘imar affı reklamı’ için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Arapkirli, “FELAKETE YOL YAPMAK...” sözleriyle başlattığı tepkisini “Dar ve orta gelirli insanların duygularını sömüren, taleplerini istismar eden ‘İmar Affı’ sahtekarlığı, depreme dayanıklı yapı zorunluluğunu unutturmak ve ihmal ettirmek için de kullanıldı. Bu tür ‘cinayet hazırlıklarına’ bir daha izin verilmemeli” ifadeleriyle devam ettirdi.

Sosyal medya kullanıcıları da tepki gösterdi:

*Evet izin verilmemeli. Reklamını yapan sanatçı! da hafızamızın bir kenarına not edilmeli.

* İmar barışı, mezar oldu insanlarımıza. Sorumlular hesap verir mi?

* En çok da şu üçkağıtçı reklamlarında oynayana çok kızıyorum

* Belediyelerin hangi siyasi ergde olduğunu konuşmanın bir anlamı yok.Burada müteahhit tayfasının siyasal erk tarafından işlerinin nasıl kolaylaştırıldığına bakmak lazım.

İMAR AFFI İLK KEZ NE ZAMAN ÇIKTI?

İlk defa 1984 yılında uygulanan imar affı, sonraki 36 yıl içinde çok kez tekrar kanunlaştırıldı.

En son imar affı, Haziran 2018 genel seçimlerinden önce imar barışı adı altında yürürlüğe girdi.

İmara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olan yapıların kayıt altına alınmasıyla bu yapılara yasallık kazandırmak amaçlandı.

İmar Barışı kapsamına 31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapılar alındı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2018'deki açıklamasında imar barışıyla Yapı Kayıt Belgesi alan binalar için yıkılma endişesinin son bulacağı vurgulandı.

Ancak deprem açısından yapılarda alınması gereken tedbirlerin kat maliklerine düştüğü belirtildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2018 yılında yayımladığı imar barışı kitapçığına göre Türkiye'de imara aykırı yapılar %50'nin üzerinde.

Bu da yaklaşık 13 milyon binaya denk geliyor.

İstanbul'un Kartal ilçesinde Şubat 2019'da bir binanın çökmesi sonucu 21 kişi hayatını kaybetti.

Yıkılan binanın beş katının ruhsatlı olduğu, ancak üç katının kaçak inşa edildiği ve imar affından faydalandığı ortaya çıktı.