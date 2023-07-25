Bir Türk daha NBA'de. Milyonlarca liraya imza attı

Chicago Bulls, milli basketbolcu Onuralp Bitim ile iki yönlü kontrat imzaladı.

KAYNAK: AA
Bir Türk daha NBA'de. Milyonlarca liraya imza attı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Chicago Bulls, milli basketbolcu Onuralp Bitim ile iki yönlü kontrat imzaladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 24 yaşındaki basketbolcu, bu sözleşmeyle ihtiyaç durumuna göre NBA'de veya Gelişim Ligi'nde (NBA G League) forma giyebilecek. Onuralp Bitim, NBA'de normal sezonda en fazla 50 maça çıkabilecek.

ABD basınında yer alan haberlere göre, milli basketbolcu, Chicago Bulls'tan yıllık 560 bin dolar (Yaklaşık 15 milyon lira) maaş alacak.

Geçen sezon Frutti Extra Bursaspor formasıyla 30 lig maçında forma giyen Onuralp; 18,4 sayı, 4,8 ribaunt, 3,6 asist ve 1,2 top çalma ortalamalarını yakalamıştı. Aynı dönem 7Days Avrupa Kupası maçlarında da 18,1 sayı, 3,8 ribaunt, 3,2 asist ve 0,8 top çalma ortalamasını tutturan milli oyuncu, organizasyonun en iyi ikinci 5'ine seçilmişti.


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