Bir Türk genci Atatürk'ten özür dileyerek ülkeyi terk etti. Araplara ve Afganlara başarılar diledi

Bir Türk genci ülkeyi terk ettiğini "Suriyeli ve Afganlara başarılar dilerim. Özür dilerim Atam ben vazgeçtim..." sözlerini eklediği bir video ile duyurdu.

Bir Türk genci Atatürk'ten özür dileyerek ülkeyi terk etti. Araplara ve Afganlara başarılar diledi

Sosyal medyada paylaşım yapan Berke Zeyrek isimli genç, ülkedeki kaçak sığınmacı konusuna tepki göstererek ülkeyi terk etti.

Görüntülerde valizini hazırlayan genç havalimanının yolunu tuttu.

O anları "Suriyeli ve Afganlara başarılar dilerim. Özür dilerim Atam ben vazgeçtim..." diyerek paylaşan gencin görüntüleri sosyal medyada viral olurken görüntüler binlerce kez izlendi.

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TÜRKİYE’DEN EN ÇOK GENÇLER GÖÇ ETTİ

TÜİK her yıl Uluslararası Göç İstatistikleri yayımlıyor. Kurumun 6 Nisan 2023’te 2021 yılına ilişkin yayımladığı verilere göre en fazla göç edenlerin yüzde 14,4 ile 25-29 yaş grubunda olduğu görülürken, 20-29 yaş aralığında toplam oran yüzde 26. Kuruma göre 2021’de 20-29 yaş arası 74.761 kişi yurt dışına gitmiş.

201,2020 ve 2021 yıllarında geleceğini yurt dışında arayan genç sayısı ise 286 bin kişi olmuş.

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