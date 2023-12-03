Bir Türk gencinin isyanı: "Türk vatandaşıysan paran yoksa muayene olamıyorsun ama Suriyeliyseniz bedava"

Sesi zor çıkan ve hasta olduğu için hastaneye giden genç ücretsiz muayene olamadığını, Suriyelilerin ücretsiz ve sigortasız muayene olduğunu anlattığı videoyla gündem oldu
03 Aralık 2023 Pazar
Sesi zor çıkan ve hasta olduğu için hastaneye giden genç ücretsiz muayene olamadığını, Suriyelilerin ücretsiz ve sigortasız muayene olduğunu anlattığı videoyla gündem oldu
Sesi zor çıkan ve hasta olduğu için hastaneye giden genç ücretsiz muayene olamadığını, Suriyelilerin ücretsiz ve sigortasız muayene olduğunu anlattığı videoyla gündem oldu