Bir Türk okulu bile en iyi 500 üniversite listesine giremedi. Türk üniversitelerinin durumu bir kez daha ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Bir Türk okulu bile en iyi 500 üniversite listesine giremedi. Türk üniversitelerinin durumu bir kez daha ortaya çıktı
Dünyanın en iyi üniversitelerinin listelendiği çalışmada Türk okullarının durumu bir kez daha ortaya çıktı. ODTÜ’nün yaptığı çalışmada ilk 500’de bir tane bile Türk üniversitesi bile yer almadı.

Dünya genelinde üniversite sıralamalarını yapan yetkili 10 kuruluştan biri olan ODTÜ University Ranking by Academic Performance'ın (URAP) dünya sıralaması listesi kurumun internet sitesinden açıklandı.

URAP Laboratuvarı'nda dünyanın ilk 3 bin üniversitesini sıralamak için makale, atıf, toplam bilimsel doküman, toplam yayın etkisi, toplam atıf etkisi ve uluslararası işbirliği olmak üzere 6 alandaki akademik üretkenlik göstergesi kullanıldı.

Etki değeri en düşük olan son yüzde 25'lik dilime giren dergilerdeki makalelerle etki değeri sıfır veya henüz belirlenmemiş olan dergilerdeki makaleler değerlendirme dışında bırakıldı. Sıralamada 1000 ve daha fazla yazarlı makaleler de değerlendirmeye alınmadı.

BİR TÜRK ÜNİVERSİTESİ BİLE İLK 500’E GİREMEDİ

Dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi sıralamasına Türkiye'den 119 üniversite girdi. Sıralamada, 9 üniversite 501-1000 aralığında yer aldı. Bunun yanında Türkiye'den, 1001-1500 bandında 20 üniversite, 1501-2000 bandında 22 üniversite, 2001-2500 bandında 38 üniversite, 2501-3000 bandında 30 üniversite yer aldı.

EN İYİ ÜNİVERSİTELER HANGİLERİ?

Bu 554'üncü sırayla Hacettepe Üniversitesi, en iyi dereceyi yapan üniversite oldu. Hacettepe Üniversitesinin ardından en iyi dereceyi yapan diğer 8 üniversiteyla dünya sıralamasındaki yerleri şöyle:

İstanbul Teknik Üniversitesi 783'üncü, İstanbul Üniversitesi 799'uncu, Ankara Üniversitesi 800'üncü, ODTÜ 868'inci, Koç Üniversitesi 920'nci, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 990'ıncı, Gazi Üniversitesi 995'inci ve Ege Üniversitesi 998'inci.

ZİRVE DEĞİŞMEDİ

Sıralamada, Harvard Üniversitesi "dünyanın en iyi üniversitesi" olarak geçen yıllarda olduğu gibi yine 1'inci sıraya yerleşirken, Toronto Üniversitesi 2'nci, University College London da 3'üncü oldu.

Sıralamada, Çin Halk Cumhuriyeti üniversitelerinin etki değeri yüksek dergilerdeki makale sayılarını sürekli artırması dikkati çekti. Çin'in URAP 2023-2024 dünya sıralamasında ilk 100'de 23, ilk 500'de 95, ilk 2 binde 355 ve ilk 3 binde 489 üniversitesi yer aldı.

Bu başarının ötesinde, ülkenin Shanghai Jiao Tong, Tsinghua ve Zhejiang isimli 3 üniversitesi, dünyanın en iyi ilk 10 üniversitesi arasında yer aldı.

Çin üniversitelerinin bu başarısı Harvard, Stanford ve Johns Hopkins üniversiteleri ile ilk 10'da 3 üniversiteye sahip olan ABD ile benzerlik gösterdi.

Son Haberler
AKP ile anlaşan MHP kaç ilde aday çıkartacağını açıkladı Gündem
AKP ile anlaşan MHP kaç ilde aday çıkartacağını açıkladı
Evde sade bir yılbaşı kutlamasının maliyeti 2 bin TL'yi aştı Ekonomi
Evde sade bir yılbaşı kutlamasının maliyeti 2 bin TL'yi aştı
Soğuk havalara dikkat! Ölümcül sonuçları olabilir Sağlık
Soğuk havalara dikkat! Ölümcül sonuçları olabilir
Alperen Şengün'ün yıldızlaştığı maçta kazanan Houston Rockets Spor
Alperen Şengün'ün yıldızlaştığı maçta kazanan Houston Rockets
Giresunlu İdris New York polis teşkilatında yarbay oldu. İdris için özel tören yapıldı Dünya
Giresunlu İdris New York polis teşkilatında yarbay oldu. İdris için özel tören yapıldı
Kenan Doğulu’nun Yeşil Kart’ı iptal edildi ABD’ye gidemedi Magazin
Kenan Doğulu’nun Yeşil Kart’ı iptal edildi ABD’ye gidemedi
Avukatın ölümcül intikamı. Polislerin dikkati ortaya çıkardı Dünya
Avukatın ölümcül intikamı. Polislerin dikkati ortaya çıkardı