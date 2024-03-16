Bir Türk Youtuber daha Çuf Çuf hocanın tarikatını görüntüledi. Kimsenin fark etmediği detay ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde YouTuber Ali Ertuğrul Çuf Çuf Hoca'nın tarikatını annesiyle birlikte ziyaret etmiş ve görüntülerini videoya çekerek sosyal medyada gündem yaratmıştı. Ziyaretten sonra virüs kaparak hastalandığını söyleyen Ertuğrul gibi bir başka Türk YouTuber da Çuf Çuf Hoca gerçeklerini ortaya çıkartmak için video çekmeye gitti.

Pakistan'da Çuf Çuf Hoca'nın tarikatını ziyaret ederek o anları videoya çeken Tolga Öztürk sözde şifacının hastalarına dari ilginç bir detayı gösterdi.

Öztürk gözlerinin önünde gerçekleştirilen bir cin çıkartma seansının yıllar öncesinde aynı kişiye uygulandığını gösterdi. Öztürk Çuf Çuf Hoca'nın aynı kişileri defalarca videolarında kullandığını ortaya çıkardı.

Çuf Çuf Hoca'nın bir çocuğun içinden cin çıkarttığını iddia ettiği anları paylaşan Öztürk aynı çocuğun yıllar öncesinde de aynı sorun için sözde hocaya geldiği görüntüleri paylaştı.

Sözde hocanın dokunmasıyla çocuğun hemen iyileştiğine dikkat çeken Öztürk, "Çocuğun içinden cin çıkarttığını söyledi değil mi? Zamanda yolculuk yapalım bir arşivine dönelim. Bu çocuğun içine düzenli olarak cin giriyor ya da hobileri arasında bu çocuğun içine cin sokmak var ya da bu çocuk tiyatrocu. Yine aynı çocuk. Tiyatronun bir tanesini kanıtladım size" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyadan gelen soruları yanıtlayan Öztürk, en çok baş ve bel ağrısının geçip geçmediğinin sorulduğunu söyleyerek, "Bakın size yemin ediyorum yaptığından beri belimin ağrısı geçmedi.

Hatta benim hiç ağrımadığı kadar ağrıyor. Denk geldi belki de bilmiyorum ama belim çok ağrıyor. Başım da ağrıyor ve aynı sorun da devam ediyor" dedi.

Çuf Çuf Hoca'nın kimseden para aldığını görmediğini dile getiren Öztürk, "İnsanlar zaten günlük olarak ortalama 1 dolara çalışıyor. Bazıları belki daha aşağısı ya da belki daha yukarısı. İnsanlar zaten aşırı fakir ve hocaya verebilecekleri bir paraları yok" diye konuştu.

Sosyal medyadan 'Sizi tehdit eden oldu mu?' sorusunun geldiğini söyleyen Öztürk, "Bizi tehdit eden herhangi bir kişi olmadı. Herhangi bir sorun yaşamadık. Gayet memnunlar. Sadece adam şunu söyledi 'Çuf Çuf yazmışsınız başlığa onu silin' dedi. Biz de 'Sizi Türkiye'de öyle tanımıyorlar' dedik" diye konuştu.

Sosyal medyadan kendisine gelen eleştirilere cevap veren Öztürk, "Ne kadar ciddi olabilirim ki 'Videonun başlığı Çuf Çuf Hoca ile bir gün". Videoda 'Bana da çuf yaptı' dedim. Ne diyebilirim ki başka" dedi.