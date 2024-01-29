Çek Savunma Bakanı Jana Cernochova ve ABD Büyükelçisi Bijan Sabet anlaşmaya ilişkin bir mutabakat zaptı imzaladı. Çek Savunma Bakanlığı, Çeklerin ayrıca hükümetler arasındaki sözleşmeyi tamamlamanın son adımı olan bir teklif ve kabul mektubu imzaladığını söyledi.

Cernochova, "Bu hükümetlerarası anlaşmayı imzalayarak ülkemiz ve aynı zamanda ordumuz yeni bir döneme giriyor" dedi.

Çek hükümeti anlaşmayı Eylül ayında onayladı.

24 savaş uçağından ilkinin 2031 yılında, geri kalanının ise 2035 yılında teslim edilmesi planlanıyor. Amerikan uçağı, halihazırda Çek ordusunun kullandığı 14 adet İsveç JAS-39 Gripen savaş uçağının yerini alacak.

Cernochova daha önce Çeklerin uçak, pilotların eğitimi, mühimmat ve diğer masraflar için ABD'ye yaklaşık 5 milyar dolar ödeyeceğini söyledi. Kalan paranın Çek Cumhuriyeti'nin merkezindeki Caslav hava kuvvetleri üssünün modernizasyonu, yakıt ve personel eğitiminin finansmanı için kullanılacağını söyledi.

Genelkurmay Başkanı Korgeneral, "F-35, geleceğin savaş alanlarında başarılı olmamıza yardımcı olabilecek tek sistemdir ve ihtiyaç halinde müttefiklerimizle birlikte kendimizi saldırganlığa karşı etkin bir şekilde savunmayı başaracağız" dedi.