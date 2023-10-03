Bir ülke daha Rus plakalı araçlara yasak getirdi

Bulgaristan, diğer 7 Avrupa ülkelerindeki gibi Rus plakalı özel araçlara ülkeye giriş yasağı uygulayacak.

KAYNAK: AA
Bir ülke daha Rus plakalı araçlara yasak getirdi

Gümrükler Ajansının resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, 10 kişiye kadar yolcu taşıyan Rus plakalı taşıtların hem ülkeye girişlerinin hem transit geçişlerinin yasaklandığı bildirildi.

Avrupa Komisyonu’nun önerisi üzerine getirilen ve Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaş nedeniyle Rusya’ya uygulanan bu yeni yasağın denetiminden, Gümrükler Ajansının, İçişleri Bakanlığının ve Sınır Polisinin sorumlu olacağı belirtildi.

Rusya’nın diplomatik temsilciliklerine ait araçların uygulamanın dışında tutulacağı kaydedildi.

Ülkede halihazırdaki Rus plakalı diğer tüm araçlara, Bulgaristan’ı terk etmeleri için 6 aylık süre tanındığı duyuruldu.

Sınır Polis Müdürü Başkomiser Anton Zlatanov, yaptığı açıklamada, Rus plakalı araçların yanı sıra Rus vatandaşlarına ait ve listesi sonradan belirlenecek bazı kişisel mallara da yasak uygulanacağını bildirdi.

Zlatanov, Bulgaristan’a giriş yapan Rus plakalı araçların sayısının göreceli olarak az olduğunu kaydetti.

AVRUPA’DA RUS PLAKALI TAŞITLARA YASAK GETİREN ÜLKELERİN SAYISI 8’E ÇIKTI

Bulgaristan ile Avrupa’da Rus plakalı taşıtlara yasak getiren ülkelerin sayısı 8’e çıktı. Daha önce Estonya, Letonya, Litvanya, Finlandiya, Polonya, Almanya ve Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ancak Schengen alanına dahil Norveç'de bu yasak getirilmişti.

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