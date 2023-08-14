Bir ülkede orta gelir grubu neden yok edilir?

Ekonomi yazarı arkadaşımız Remzi Özdemir, Halk TV’de yaptığı yorumda, “Orta gelir grubunun yok edilmesi gibi bir çaba görüyorum... Altında üretim için asgari sınırı bir gram olarak belirleyerek vatandaşı borsaya yönlendirmek istiyorlar...” dedi...

Ben öteden beri, Türk ekonomisinin bilinçli olarak çökertildiğini düşünüyorum. Ülkenin bütün kaynakları, sanki yabancılar tarafından savaş sonunda işgal edilmiş gibi talan ediliyor. Üstelik milyonlarca yabancı da Türkiye’nin nüfus yapısını değiştirmek için kullanılıyor. Bu arada, ülkenin bütün kurucu değerleri, iktidar tarafından yıpratılıyor, hedeflerinin devleti yıkıp yeniden kurmak olduğunu da saklamıyorlar...

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Ekonomideki baş aşağı gidişi son olarak şöyle özetlemiştim:

“Türkiye, dört iklime ve dünyanın en verimli ovalarına, her türlü maden ve enerji kaynaklarına ve muhteşem bir coğrafyaya sahip güçlü bir ülkedir. Halkı çalışkan ve ataktır. Böyle bir ülkenin ekonomik sıkıntıya düşmesi için ülkeyi yönetenlerin özel çaba sarf etmesi gerekir! Sadece bugünkü iktidarı kastetmiyorum ama mevcut iktidarın yaptığı en önemli işlerden biri, ülke kaynaklarını çeşitli yollarla yurt dışına aktarmaktır. Yolsuzlukları da buna eklerseniz, ülke halkının neden enflasyonla boğuştuğu anlaşılır.

Halkın cebindeki paranın çalınmasının sebebi Büyük Orta Doğu Projesi’nin Türkiye ayağına geçmek için Türk Milleti’nin direncini kırmaktır!”

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Türk Milleti’nin direncini kırmak için bilimsel verilere dayalı bir operasyon sürdürülüyor. Yoksa bir ülke ekonomisinin bu kadar kötü yönetilmesi söz konusu bile olamaz.

Emeklilerin, açlık sınırının çok altında bir aylık gelire mahkûm edilmesinin sosyal sonuçlarını düşünelim. Milyonlarca emeklinin iş bulması veya çalışması da pek mümkün olmadığına göre, böyle bir kararın sebebi ne olabilir? Bugün 7500 lira emekli maaşı, dört kişi de olsanız, bir kişi de olsanız, ayda dört defa yapılan pazar alışverişi masrafına bile yetmiyor. Emekli ev sahibi değil kiracı ise artık bu para en düşük kiraya da yetmiyor. Öyleyse orta gelir grubunun yok edilmesi çabası, emekliler için toplu katliam girişimi demektir. Zira bu parayla yaşanmaz!

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Orta gelir grubu, “Devlet yardımı almadan ekonomik şartlarla başa çıkabilenler” olarak tanımlanıyor. “Geliri giderine yetebilen, zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabilen, kültürel faaliyetlere ve eğlenceye de bütçe ayırabilen nüfus” kastediliyor. İşte bu nüfus, bir milleti millet yapan değerlerin de koruyucusudur.

Çok zenginler, küresel şirketlerle evlenerek varlıklarını sürdürür, açlık sınırındaki fakirler ise siyasetle meşgul olamaz, çünkü kendi derdine düşmüştür, bu sebeplerle ülkenin huzur ve düzenini, orta gelir grubu sağlar...

Şimdi, orta gelir grubu sıralamasında başta gelen doktorlar, mühendisler bile fakirleşmiş olmaktan yakınıyor. Öyle ki milletin imkânları ile yetiştirilen bu kadrolar, ülke dışına adeta kaçıyor. Yerlerine de diploma denkliğini bir kenara bırakın; gerçek bir diploması olup olmadığı bile belli olmayan Suriyeliler alınıyor!

Ülkenin en seçkin kadrolarının dışarıya kaçması, arkalarından da “giderlerse gitsinler” denilmesi, orta gelir grubunun bilinçli olarak yok edildiğinin göstergelerinden sadece biridir.

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Peki bunu neden yapıyorlar?

İktidarın ideolojik hedefleri, Türk kimliğine dayalı devleti yıkarak yerine, milliyetin yerine dini koyan bir devlet kurmayı gerektiriyor. Bu hedef, İngiltere’nin 20’nci yüzyılın başında geliştirdiği, “Ilımlı bir halife şemsiyesinde dörtlü konfederasyon” modeline de uygun düşüyor.

Mevcut rejimin yıkılması için orta direği çökertiyorlar. İktidarın, dış destekle kurulması ve bütün ekonomik başarısızlığa rağmen ayakta tutulmasının asıl sebebi budur. Acı olan şu ki muhalefet de, aynı küresel merkezlerin uydusu durumundadır. Muhalefetin ekonomik bir çözümü de yoktur! Bu durum geniş kitleler tarafından anlaşılmadıkça, ülke için kurtuluş da yoktur!