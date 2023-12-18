Bir ülkenin en büyük sığınağı...

İngiltere Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden’ın, bir felaketin elektrik veya dijital iletişimin kesilmesiyle sonuçlanmasına karşı İngiliz halkının pille çalışan radyo, meşale, mum gibi malzemeleri hazır etmeleri çağrısında bulunmasından sonra Facebook’un sahibi ünlü milyarder Mark Zuckerberg’in, Hawaii'de 5000 metrekarelik yer altı sığınağı inşa ettirdiği ortaya çıktı.

Zuckerberg’in büyük salgın ve savaşlardan bu sayede kaçmayı planladığı ve bu nedenle yeraltı malikanesi inşa ettirdiği bildirildi.

Diğer taraftan, X sahibi Elon Musk, İtalya’da katıldığı bir festivalde konuşma yapacağı platforma küçük oğluyla geldi ve insanlığın, medeniyetini sürdürebilmesi için çocuk yapması gerektiğini belirterek "Çocuk sahibi olmanın önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Eğer çocuklar olmazsa 'gelecek nesil' diye bir şey olmayacak. Bu, çok temel bir konu" ifadesini kullandı.

Göçün, bu demografik düşüşün önüne geçip geçemeyeceği sorusuna Musk, "Sanayileşmiş ülkelerin demografisindeki gerilemeyi göç çözemez. Tüm insanlara ve hükûmet liderlerine tavsiyem; yeni bir nesil yaratmak için çocuk sahibi olduğunuzdan emin olun." yanıtını verdi.

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Dünya, Gazze ve Ukrayna savaşları dışında bu gündemi konuşuyor. Türkiye’de ise gündemin ilk sırasında, bankacı Seçil Erzan’ın tanınmış futbolcuları ikna ederek oluşturduğu saadet zinciri ve sosyal medya fenomeni denilen kişilerin aslında kara para aklamakla zengin olduğu iddiasıyla sürdürülen soruşturma var. Bir de Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlunun, İstanbul’da bir moto-kuryeyi ezdikten sonra serbest bırakılması ve yurt dışına kaçmasına kadar beklenmesi olayı var... Burada hukuk sisteminin iflası söz konusudur...

Daimi gündem ise ekonomideki bunalım elbette... Nitekim TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası'nın 48. Dönem III. Danışma Kurulu Toplantısı sonuç bildirisinde “Ülkemiz ekonomiden siyasete, afet yönetiminden halkın haber alma özgürlüğüne, güvenli ve erişilebilir gıda tedariğinden su ve enerjiye, sağlık krizinden eğitim ve barınmaya, dış politikadan hukuka kadar her alanda yaşanan çoklu ve kesintisiz kriz içerisindedir. Krizin sorumlusu olanlar, çözüm üretmek yerine sorunun kaynaklarından biri olan tek adam yönetimini tahkim etme doğrultusunda mevzuat değişiklikleri yapmaya olanca hızlarıyla devam ederken toplumsal muhalefeti susturmak için her türlü yolu kullanarak başarısızlıklarının üstünü örtmeye çalışmaktadır.” diye bir durum özeti yapıldı...

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Peki tarımda neler oluyor? Bildiride şu konular öne çıkarıldı:

“Bakanlıkça belirtilen ürün veya ürün gruplarının üretimine başlanmadan önce bakanlıktan izin alma zorunluluğu, Bakanlık tarafından belirlenen ürünlerin sözleşmeli olarak üretiminin zorunlu hale getirilmesi, istenilen ürünü ekmeyene yönelik cezai yaptırımlar, ekilmeyen toprakların bakanlıkça kiraya verilmesi, çiftçiler için mevcut Çiftçi Kayıt Sistemi dışında yeni bir kayıt sistemi oluşturulması gibi düzenlemeler çok ciddi sorunlar içermektedir.

Tarımsal niteliği korunacak arazi vasfı taşıyan araziler ‘Hobi Bahçeleri’ adı altında zaman içinde havuzlu villa ve sitelere dönüştürülerek tarım dışına çıkarılmakta, parçalanarak küçülmelerine, tarımsal bütünlüklerinin bozulmasına yol açılmaktadır. Kırsalda yapılan hobi bahçeciliği yeni imar alanları yaratmanın yeni bir yoludur.

Tarımsal Üretim Seferberliği ilan edilmeli, girdi maliyetleri düşürülmeli, ucuz kredi olanakları oluşturulmalı, artırılacak ürün ve girdi destekleri üretime ve üretene verilmelidir. Yerli üretimi ve üreticiyi koruyan "Kamucu Tarım Politikaları" ivedilikle yaşama geçirilmelidir.

Tarımsal kamu yönetimi güçlendirilmeli, ilgili yönetsel birimlere meslek dışı atamalardan vazgeçilmeli, liyakat sahibi Ziraat Mühendisleri atanmalıdır. Kamuya yeterli sayıda yeni mühendis alımı hızla gerçekleşmelidir.”

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Dünya, felaketlere hazırlanırken Türkiye’de tarımsal üretim seferberliği şöyle dursun; çıkarılan yasalarla tarım tamamen çökertilmektedir. Tehdit, devleti yöneten siyasi kadrolardan gelmektedir! Tarım, bir ülkenin en büyük sığınağıdır. Türkiye’nin sığınağı iktidar tarafından yok edilmektedir!