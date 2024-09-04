Bir Zamanlar Kıbrıs'ın 'Şoför Hamit'i Umut Avcı'dan acı haber! Günler önce hastaneye kaldırılmıştı

Umut Avcı'nın ölüm haberini meslektaşı Levent Can duyurdu.

Can "Çok üzüldüğüm bir haber bu. Yaklaşık 7 yıl önce 'Gugukkuşu’ oyunu ile aynı sahneyi paylaştığım çok yetenekli ve çok iyi kalpli bir dostumu kaybettim" ifadelerini kullanarak üzüntüsünü paylaştı.

Umut Avcı kimdir? Oyuncu Umut Avcı kaç yaşındaydı?

UMUT AVCI KİMDİR?

Umut Avcı, 24 Şubat 1980 tarihinde Edirne'de dünyaya geldi. Avcı, "Esaretin Bedeli", "Takım Çantası", "Sürüden Ayrılan Geyikler", "Orijinal Kopya" ve "Guguk Kuşu" gibi çok sayıda tiyatro oyununda görev aldı.

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Umut Avcı filmleri arasında “Hep Yek”, “Ver Kaç” ve “Ailece Şaşkınız” yer alıyor. Ayrıca son olarak TRT 1'in “Bir Zamanlar Kıbrıs” adlı dizisinde Şoför Hamit karakterine hayat vermişti.