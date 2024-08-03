Ünlü oyuncu Hakan Yılmaz acı haberi paylaştı

Birçok ünlü dizi ve film setinde oynayan Hakan Yılmaz acı haberi herkesle paylaştı. Yılmaz 82 yaşındaki babasının vefat ettiğini duyurdu.

Yılmaz babasının ölüm haberiyle sarsıldı. Yılmaz’ın babasının uzun süredir organ yetmezliği mücadele ettiği biliniyordu.

Yılmaz sosyal medyadan şu paylaşımı yaptı:

Canım babamız Necdet Yılmaz’ı bu sabah sonsuzluğa uğurladık. Yattığı yer huzurla dolsun. Cenazemiz yarın öğle namazına müteakip Yalıkavak Merkez Camiinden kalkacaktır. Yılmaz Ailesi.

HAKAN YILMAZ KİMDİR?

1969 Rize doğumlu olan Hakan Yılmaz lise yıllarında oyunculuğa adım attı.

3 yıl dans dersleri veren Yılmaz, 1994 yılında İner misin? Çıkar mısın? adlı yarışma programında adını duyurdu.

Hakan Yılmaz 6 Aralık 1969, Rize'de dünyaya geldi. Hakan Yılmaz oyuncu ve komedyendir. İlk sahne deneyimini ilkokul 2. sınıfta Cimri ile Manav piyesinde yaşadı. Okul yıllarında Üstün Gürtuna'nın hocalığında folklor çalışmalarında bulundu.52 dakika önce

Ayrıca 1995 yılında Televizyon Çocuğu adlı show programında oyunculuk yaptı.

54 yaşındaki Yılmaz ‘Yahşi Cazibe’, ‘Yalancı Romantik’ gibi sevilen yapımlarda rol aldı.