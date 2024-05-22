Birdenbire kırmızı halıya çıktı

Bu yıl 77’ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali yine ilginç anlara sahne oldu. Gala ve etkinliklere katılan davetlilerin ilginç kıyafetleriyle damga vurduğu kırmızı halıda bu kez bambaşka bir stil vardı. Özellikle davetli kadınların seksi ve dekolteli kıyafetlerle arz-ı endam ettiği kırmızı halıda yürüyen esrarengiz kadın herkesin dikkatini çekti.

Kırmızı kıyafeti, başörtüsü ve kırmızı şapkasıyla kırmızı halıda yürüyen davetliyi önce kimse tanımadı. Patlayan flaşların odağına oturan başörtülü güzelin Rawdah Mohamed olduğu anlaşıldı.

2021 yılında Vogue dergisinin ilk başörtülü moda editörü olarak adını duyuran 33 yaşındaki Rawdis’in, Fransa’daki 18 yaş altındaki kızlara başörtüsü yasağını ilk protesto eden kişi olduğu ortaya çıktı.

Batı'nın ilk başörtülü moda yöneticisi olan ve şimdilerde kendi markasını yaratan Rawdah Mohamed, aynı zamanda “Başörtümden elinizi çekin” kampanyasını başlatan isimdi.

Rawdah Mohamed, 77. Cannes Film Festivali'nde Fransız moda devinin 1954 kreasyonundan ilham alan bir kıyafet giydi.

Rawdah Mohamed, aynı zamanda Müslüman kadınların haklarını savunan bir aktivist olarak da tanınıyor.