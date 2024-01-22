EKK: Yapısal reformlar hayata geçirilecek

Kaynak: DHA
EKK: Yapısal reformlar hayata geçirilecek
Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi

Gerçekleştirilen yılın ilk Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında enflasyon ve mali disiplin gibi birçok önemli detaya yer verildi.

Toplantıda yapılan açıklamada, 2023’te enflasyonla mücadeleye, mali disiplinin sağlanmasına, büyümenin dengelenmesine, yönelik önemli adımların atıldığı belirtildi.

2023 YIL SONU TÜFE OVP HEDEFİNİN ALTINDA KALDI

Enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi neticesinde 2023’te yıl sonu enflasyonunun, Orta Vadeli Program (OVP) hedefinin altında kaldığı söylenerek, mali disiplinin yeniden tesisine yönelik alınan tedbirlerin olumlu bir düzeyde gerçekleştirildiği dile getirildi.

ENFLASYONU TEK HANEYE DÜŞÜRME HEDEFİ

Toplantıda, kripto varlık ekosistemini düzenlemek amacıyla yapılan mevzuat çalışmalarında gelinen aşama değerlendirildiği belirtildi.

Ayrıca toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda yapılan bu çalışmaların nihai hale getirilerek, 2024 yılı içinde hayata geçirilmesi kararlaştırıldığı paylaşıldı.

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