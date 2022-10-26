BES’teki toplam fon büyüklüğü 357 milyar lirayı aştı

Bireylerin emeklilik dönemlerinde refah seviyelerinin düşmemesini hedefleyen, aynı zamanda yurt içinde uzun vadeli tasarruf seviyesini yükselterek yarattığı fonlarla ülke ekonomisine katkı sağlayan BES, Türkiye'de 27 Ekim 2003'te başlayarak 19. yılını doldurdu.

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM), BES'e ilişkin istatistiki verileri otomatik katılımın getirilmesinin ardından "BES istatistikleri" ve "OKS istatistikleri" şeklinde iki ayrı başlık altında yayımlıyor.

BES'TEN EMEKLİ SAYISI 192 BİN 155'E ULAŞTI

EGM verilerinden derlediği bilgilere göre, 14 Ekim itibarıyla sistemdeki katılımcı sayısı 7 milyon 663 bin 996 oldu.

Söz konusu dönemde katılımcıların fon tutarı 289 milyar 768 milyon lirayı bulurken, devlet katkısı fon tutarı da 41 milyar 305,3 milyon lira olarak gerçekleşti. Böylelikle katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü 331 milyar 73,3 milyon lira oldu.

14 Ekim itibarıyla BES'ten emekli olan kişi sayısı da 192 bin 155'e ulaştı.

KATILIMCILARIN BİRİKİMLERİNİN 85 MİLYAR 404,4 MİLYON LİRASI FAİZSİZ FONLARDA

BES katılımcı fon tutarının 219 milyar 889,1 milyon lirası faizli fonlarda, 69 milyar 878,9 milyon lirası ise faizsiz fonlarda değerlendirilirken, devlet katkısı fon tutarının 36 milyar 963,1 milyon lirası faizli, 4 milyar 342,2 milyon lirası da faizsiz fonlarda bulunuyor.

OKS katılımcılarının fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü de 26 milyar 841,2 milyon liraya ulaştı.

OKS'deki 6 milyon 656 bin 17 çalışanın biriktirdiği 25 milyar 509,3 milyon liralık fon tutarının 9 milyar 903,8 milyon lirası faizli fonlarda, 15 milyar 525,5 milyon lirası faizsiz fonlarda yer alırken, OKS'deki 1 milyar 331,9 milyon liralık devlet katkısı fon tutarının da 492,4 milyon lirası faizli, 839,5 milyon lirası faizsiz fonlarda.

Böylelikle BES ve OKS katılımcı fonlarının 229 milyar 792,9 milyon lirası faizli, 85 milyar 404,4 milyon lirasının faizsiz fonlarda değerlendirildiği görülüyor.

TOPLAM FON BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ ARTIŞ 113,6 MİLYAR LİRAYI AŞTI

2021 sonunda BES'teki katılımcı sayısı 7 milyon 92 bin 20, katılımcıların fon tutarı da 205 milyar 573,4 milyon lira olarak kaydedilmişti.

Devlet katkısı fon tutarı 22 milyar 238 milyon lira, emekli olanların sayısı da 167 bin 275 olarak gerçekleşmişti.

Söz konusu dönemde OKS'ye bakıldığında, çalışanların biriktirdiği fon tutarı 15 milyar 740,2 milyon lira, devlet katkısı ise 735 milyon 476 bin lira olmuştu. 2021 yıl sonu itibarıyla Bireysel Emeklilik Sistemi'nin toplam büyüklüğü 244 milyar 287,1 olarak gerçekleşti.

Böylelikle 2021 sonundan 14 Ekim'e kadar geçen sürede, katılımcı fon tutarı 84 milyar 194,6 milyon lira artış gösterirken, söz konusu dönemde devlet katkısı fon tutarı 12 milyar 170,5 milyon lira arttı. Aynı dönemde OKS katılımcılarının biriktirdiği fon tutarı 9 milyar 769,1 milyon lira, devlet katkısı fon tutarı da 596 milyon 424 bin lira arttı.

BES ve OKS'deki katılımcıların fon tutarı, devlet katkısı fon tutarları dikkate alındığında 2021 yıl sonundan 14 Ekim 2022’ye kadar toplam fon büyüklüğünde 113 milyar 627,4 milyon liralık artış görüldü. Aynı dönemde 24 bin 880 kişi de emekliler arasına katıldı.

Bu arada, BES katılımcılarının fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü olan 331 milyar 73,3 milyon lira ile OKS'deki devlet katkısıyla birlikte toplam fon büyüklüğü olan 26 milyar 841,2 milyon lira dikkate alındığında, sistemin toplam büyüklüğü 14 Ekim itibarıyla 357 milyar 914,5 milyon liraya ulaştı.

Öte yandan, BES ve OKS katılımcılarının toplam sayısı 14 milyon 320 bin 13'ü buldu.

(Kaynak: AA)