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Vallahi de billahi de Bakan Nebati böyle dedi: Tasarruf özendirilmeli. En son Erdoğan 3 bin 241 araç alınacağını söylemişti. Güler misin ağlar mısın

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) ilişkin yaptığı paylaşımda, sosyal güvenlik ihtiyacının artmasına üzerine 'bireysel tasarrufların özendirilmesinin' önemli bir hal aldığını açıkladı.

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 08:47
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tasarruf özendirilmeli dedi. En son Erdoğan 3 bin 241 araç alınacağını söylemişti

Vallahi de billahi de Bakan Nebati böyle dedi: Tasarruf özendirilmeli. En son Erdoğan 3 bin 241 araç alınacağını söylemişti. Güler misin ağlar mısın
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YENİÇAĞ / ÖZEL HABER - SERCAN COŞKUN GÜLER

BES'de devlet katkısının arttığını duyuran Nebati "Bireysel tasarrufların özendirilmesi, günümüzde tüm ülkelerde, sosyal güvenlik ihtiyacının artması, nüfus ve aile yapısının değişimi ile çok daha önemli bir hal aldı. Orta vadede kayda değer bir reel getiri imkânı sunan Bireysel Emeklilik Sistemi, katılımcıların tasarruflarını artırarak geleceklerini garanti altına almalarını sağlıyor" ifadelerini kullandı.

18 yaş altı çocukların ve gençlerin birikim yapabilmesini sağlayan yeni düzenlemenin BES'e olan ilgiyi artırdığını aktaran Nebati şu bilgileri paylaştı:

"1 yıl gibi kısa bir sürede yaklaşık 500 bin çocuk ve gencimiz sisteme dâhil oldu; 2 milyar TL'lik fon birikimine ulaşıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesiyle, bu yılın Ocak ayında yüzde 25'ten yüzde 30'a yükseltilen devlet katkısı oranı ile BES, dünyadaki benzer emeklilik sistemleri ile kıyaslandığında devlet olarak sağlanan en cömert teşviklerden biri haline geldi. 18 yaş altı çocuk ve gençlerimize BES'e giriş imkânı getirilmesi, devlet katkısı oranının artırılması ve sistemin sağladığı reel getiri sonucunda, vatandaşlarımızın Bireysel Emeklilik Sistemi'ne olan ilgisi artarak sürüyor."

17 Ekim 2022 tarihi itibarıyla, BES'te yaklaşık 14,3 milyon katılımcıya ve 362 milyar TL'lik fon büyüklüğüne ulaşıldığını kaydeden Nebati, "Önümüzdeki dönemde, sistemde yeni düzenlemeleri ve teşvikleri de hayata geçirerek, ülke olarak birikimlerimizi daha da yüksek seviyelere taşıyacağız" sözleriyle sistemle ilgili yeni düzenlemeler yapılacağı sinyalini verdi.

ERDOĞAN KAMUYA 3 BİN 241 ARAÇ ALACAK

Ekonomik krizin halkı çıkmaza sürüklediği günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TBMM’ye sunduğu bütçe kanun teklifine göre, 2023 yılında kamu idareleri toplam 3 bin 241 araç edinebilecek. Bütçe teklifine göre; Sağlık Bakanlığı 1.250 adet, Emniyet Genel Müdürlüğü 575 adet, Hazine ve Maliye Bakanlığı 501 adet, Cumhurbaşkanlığı 20 ve Diyanet İşleri Başkanlığı da 19 araç alabilecek.

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, dün akşam saatlerinde TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Teklife göre, 2023 yılında kamu idareleri toplam 3 bin 241 araç edinebilecek.

YENİÇAĞ BÖYLE VERDİ

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Züğürt Hacı
20.10.2022 08:57
Bakanım bizimle dalga geçiyor.  
 
Yurttas
20.10.2022 08:52
Bizim bir elimiz yağda bir elimiz balda bizi görmeyin duymayın (sansur/yasak da getirdik) ama siz Akp liler dahil tasarruf edin.,..  
 
vatandaş rıza
20.10.2022 08:51
5.500 lira ile tasarruf edin. bir de kölelik kaldırıldı diyorlar.  
 
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