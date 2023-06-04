Biri kadın 2 terörist böyle teslim oldu! MSB görüntüleri paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, iki teröristin saklandığı mağaradan çıkarak teslim olma anlarının görüntüsünü paylaştı.

Biri kadın 2 terörist böyle teslim oldu! MSB görüntüleri paylaştı

MSB'nin sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Teröristler için kaçış yok, tek çare Türk adaletine teslim olmak. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde saklandığı mağaradan çıkan biri kadın olmak üzere iki teröristin teslim olma anları." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımdaki videoda Türk askerinin, teslim olan teröristlere yönelik, "Elini kaldırarak yavaş yavaş ilerle, gel Türk askerine teslim ol. Mehmetçik aman dileyene asla zarar vermez. Korkacak bir şey yok, gel Türk askerine teslim ol. Kimse sana zarar vermeyecek. Yavaş yavaş ilerle." sözleri yer aldı.

2-001.jpg

Öne Çıkanlar
Eyy Beşiktaşlı vur kafanı duvara! Suçluyu da unutma. Gürel Yurttaş Beşiktaş'ın Kasımpaşa şovunu yazdı
Eyy Beşiktaşlı vur kafanı duvara! Suçluyu da unutma. Gürel Yurttaş Beşiktaş'ın Kasımpaşa şovunu yazdı
Zafer Arapkirli Beşiktaş'ın revani tadında galibiyetini yazdı: Haliç kenarında piknik
Zafer Arapkirli Beşiktaş'ın revani tadında galibiyetini yazdı: Haliç kenarında piknik
Kim bu Deniz Dilmen? Başakşehir'in 18'lik kalecisi Adana Demir'i devirdi
Kim bu Deniz Dilmen? Başakşehir'in 18'lik kalecisi Adana Demir'i devirdi
Sultanlar son şampiyon İtalya'ya set vermedi. 3'te 3 yaptı
Sultanlar son şampiyon İtalya'ya set vermedi. 3'te 3 yaptı
Seni özleyeceğiz Marek Hamsik!
Seni özleyeceğiz Marek Hamsik!
PSG Messi ile yolların ayrıldığını açıkladı
PSG Messi ile yolların ayrıldığını açıkladı
Son Haberler
Cemal Enginyurt da tepki gösterdi: Can Atalay’ı hemen serbest bırakın Siyaset
Cemal Enginyurt da tepki gösterdi: Can Atalay’ı hemen serbest bırakın
Apple iOS 16 ve iPadOS 16'nın kullanım oranlarını açıkladı Teknoloji - Otomotiv
Apple iOS 16 ve iPadOS 16'nın kullanım oranlarını açıkladı
Kız Kulesi çevresinde dip temizliği Güncel
Kız Kulesi çevresinde dip temizliği
Selahattin Demirtaş’tan HÜDA-PAR’a işbirliği çağrısı: Tutmanız gereken el HDP’lilerin elidir Siyaset
Selahattin Demirtaş’tan HÜDA-PAR’a işbirliği çağrısı: Tutmanız gereken el HDP’lilerin elidir
Erkan Petekkaya'nın yeni projesi belli oldu Magazin
Erkan Petekkaya'nın yeni projesi belli oldu
AKP’de iki isim arasında Meclis Başkanlığı çekişmesi. Kulislerde toto oynanmaya başlandı Siyaset
AKP’de iki isim arasında Meclis Başkanlığı çekişmesi. Kulislerde toto oynanmaya başlandı
Derbinin VAR hakemi belli oldu Spor
Derbinin VAR hakemi belli oldu