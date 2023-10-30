Birkaç dakikada lüks araçtan gösterge panelini çaldı

Esenyurt’ta park halindeki lüks aracın camını kırarak dakikalar içinde gösterge panelini söküp olay yerinden kaçan hırsız güvenlik kamerasına yansıdı.

KAYNAK: İHA
Birkaç dakikada lüks araçtan gösterge panelini çaldı

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde iddiaya göre kimliği belirsiz kar maskeli ve eldivenli şahıs eline aldığı levye ile park halindeki 34 GTZ 103 plakalı araca yaklaştı.

Otomobilin sağ ön camını kıran şahıs, araca girdikten birkaç dakika sonra hayalet gösterge panelini söktü. Çaldığı malzeme ile dışarı çıkan hırsız, paneli çantasına koyduktan sonra yürüyerek kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık ile ilgili araç sahibi Mert Bilgin durumu polis ekiplerine ihbar etti. Maddi zararın yaklaşık 150 bin TL olduğu belirtilirken polis ekiplerinin hırsızı arama çalışmaları devam ediyor. Yaşanan hırsızlık anları ise sokaktaki bir sitenin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Konu ile ilgili konuşan site yöneticisi Sinan Yılmaz, “Gece 02.00 sıralarında kar maskeli ve eldivenli bir şahıs sürücü koltuğunun yan camını patlatarak camdan içeri giriyor. Ardından 5 dakikalık bir süre içinde hayalet göstergeyi söküp sırra kadem bastı. Şahıs zayıf ve kısa boyluydu. Elinde statik levye dediğimiz bir alet var ve onunla kırıyor. Site sakinimizin 150 bin liraya yakın bir zararı var. Biz olay sonrası personelimiz üzerinden sitede yaşayan araç sahibine ulaşıp kolluk kuvvetlerine yönlendirdik. Hırsızın bulunması için ne kadar katkı sağlarsak o kadar iyidir” dedi.

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