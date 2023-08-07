Birleşik Arap Emirlikleri’nden Türk turizmine büyük darbe. Rus turistlerin çoğunu onlar kaptı

Türkiye’nin büyük umutlarla yatırım beklediği Birleşik Arap Emirlikleri Türk turizmine zarar vermeye başladı. Fiyatları cazip tutan BAE, Rus turistleri adeta Türkiye’den çalıyor.

Türkiye’nin turizminde önemli bir konumda olan Ruslar, savaştan dolayı Rublenin değer kaybetmesi nedeniyle daha düşük fiyat veren pazarlara yöneliyor. Turizmcilere göre BAE, Türkiye’ye rakip olarak ortaya çıkıyor. Türkiye’nin yüzde 20 daha pahalı olması sebebiyle BAE’ye giden Rus turist sayısında bu yıl rekor bekleniyor.

İlk 6 ayda, 554 bini Dubai’ye olmak üzere, 800 bin Rus turist Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) seyahat etti. Bu rakamla Rusya, BAE’de Hindistan’ın ardından üçüncü pazar durumuna yükseldi. Rusya Tur Operatörleri Birliği CEO’su Maya Lomidze, Türkiye’nin ilk kez Rusya vatandaşları için en pahalı tatil ülkelerinden biri haline geldiğini açıkladı. Türkiye bu sıralamada, Maldivler, Küba ve Sri Lanka’nın ardından geliyor.

Rusya’dan Türkiye’ye iki kişilik ortalama tur fiyatı bugün 183- 185 bin ruble civarında. Rusya Tur Operatörleri Birliği Başkan Yardımcısı Artur Muradyan ise Türkiye turlarının Maldivlerle aynı seviyeye geldiğini, birçok Rus turistin artık Türkiye’den yüzde 25-30 ucuz olan Birleşik Arap Emirliklerini tercih ettiklerini söyledi. Rusya’da faaliyet gösteren çevrimiçi seyahat acentesi Travelata’nın verilerine göre BAE’nin bu yaz, Rusya’dan yapılan seyahat için ortalama tutarın değişmediği tek ülke olduğunu ve BAE’ye rezervasyonlarda dört kat arttığını kaydetti.